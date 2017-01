RECENZE: Velká čínská zeď. Do říše středu už jen s magnetem v kapse

Název snímku trochu mate: Mohl by snadno vyvolat dojem, že režisér Čang I-mou natočil třeba historický velkofilm o budování a skutečném využití slavné stavby, kterou je, jak známo, vidět z kosmu. Není tomu tak. Velká čínská zeď ve filmu nečelí nájezdům lidských dobyvatelů, nýbrž náporu fantastických monster, maličko připomínajících Gigerova vetřelce. Monstra jsou velmi početná a žravá a jejich útok na říši středu může zastavit právě jen velká zeď a početná armáda čínských akrobatů. Ani tak ovšem není přežití lidstva jisté.

Do prekérní situace se přimotají dva Evropané, kteří se do číny vydali získat tajemství střelného prachu. William Garin je anglicky hovořící žoldák, který už v životě bojoval za kdekoho - ale vždy jen proto, aby se uživil. Jeho španělský souputník Pero Tovar (Pedro Pascal) na tom není s morálkou o nic lépe, ba, jak se časem ukáže, ještě o dost hůře. Když je zajmou bojovníci Bezejmenného řádu, střežící Čínskou zeď, a předvedou jim, co dokážou, jsou William a Pero jako u vytržení a navzájem si vysvětlují, co vidí a jak jsou tím uchváceni, což je podobně zbytečné a otravné, jako kdyby si to sdělovali diváci v řadě za vámi.

Bojová technika Bezejmeného řádu je nicméně nápaditá a choreografie působivá: z výčtu uměleckých projektů režiséra Čang I-moua je v tomto ohledu asi nejdůležitější skutečnost, že měl na starost zahájení olympijských her v Pekingu v roce 2008. Jednotlivé bojové složky bezejmeného řádu jsou krásně barevně vyvedené (každá návštěva čínského bistra po zhlédnutí filmu jistě vyvolá nejednu vzpomínku) a podnikají všelijaké krkolomné a vizuálně vděčné kousky s řadou technických vychytávek. Ve výbavě jim nechybí ani čínské léající lampiony v malém i velkém provedení, takže může posléze dojít i na letecké útoky.



William se samozřejmě nemůže do Bezejmenného řádu začlenit nijak jinak, než že předvede svůj vlastní cirkusový kousek s lukem a šípy a ohromí jím velitelstvo. V jeho řadách je nejzajímavější generálka Lin Mei (Tchien Ťing), a nejen tím, že hovoří plynně anglicky, což je ve filmu speciálně zdůrazněno. Lin Mei je také mnohem půvabnější, než devadesát procent všech fiktivních i skutečných generálů. A hlavně: má pevné morální zásady a lásku k vlasti. To je něco, co cyničtí návštěvníci ze Západu dosud neznali, avšak v Číně mají dobrou šanci se tomu přiučit. Bez nároku na nějaké pikantnější dobrodružství s generálkou, dlužno dodat.





Scénář filmu je produktem čínsko-americké spolupráce, jejímž cílem bylo především vytvořit univerzálně přijatelnou atrakci: „Psali ho Američané a já jsem do něj dával čínský úhel pohledu. Museli jsme ho vybalancovat tak, aby se líbil jak Evropanům a Američanům, tak i Číňanům,“ uvádí režisér Čang I-mou. Na výsledku je tato snaha zřetelně patrná - v Číně mají příběh o tom, jak dali chrabří Číňané zaostalým Evropanům na vyučenou, a Západ zase vyprávění o tom, jaké dobrodružství prožil ve středověkém Orientu statečný Američan. Ze snímku vyplývají dvě ponaučení: 1) není nad to, mít společného nepřítele; 2) až pojedete do Číny, nezapomeňte si vzít do kapsy pořádný magnet.

Velká čínská zeď

USA, Čína, 2016

Premiéra: 5. 1.

Režie: Čang I-mou

Scénář: Max Brook, Edward Zwick

Hrají: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Tchien Ťing ad.