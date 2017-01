RECENZE: Vinnetou, na kterého se hůř hraje a Old Shatterhand s traumatem ze zabíjení

Ve filmu Vinnetou z roku 1963 je Old Shatterhand hrdina, který hned zkraje zbaví divoký západ slušné řádky dotěrných Kiowů a posléze to ve slavném víceboji natře samotnému Inču-čunovi. Od začátku báječně střílí a stylově se pere, je mrštný a bystrý, vyzná se a nikdo nepochybuje o jeho vůdčích schopnostech, v tom všem se mu vyrovná jen jeho rudý bratr.

Tvůrci aktuální verze Vinnetoua přiřkli Shatterhandovi totožnost samotného Karla Maye a učinili z něj teprve jakýsi zárodek ostříleného hrdiny. V přírodě se pohybuje nejistě, neumí se plížit ani zahoukat jako sova. Zabíjení nepřátel pro něj představuje trauma. Jeho rána pěstí je sice účinná, přesto působí spíš komicky.

Zatímco dřívější Old Shatterhand byl nespravedlností vůči indiánům mužně rozhořčen, ten dnešní nad údělem původních obyvatel Ameriky roní slzy a rovnou se kajícně hlásí ke kolektivní vině bílého muže. Snad je to postava morálně důslednější a podobnější současnému Evropanovi (asi tedy spíš Němci, než čechovi), ale jako klukovský idol byl přece jen mnohem přitažlivější ten Old Shatterhand, který víc střílel a méně plakal. Jeho předností ostatně bylo i to, že se nesnažil Vinnetoua dojmout historkou o svém otci, stávkujícím horníkovi, ergo německému Apači.



Trochu směšná hra

Někdejší patetické ztvárnění Old Shatterhanda a Vinnetou bylo možná, viděno s odstupem, trochu směšné, rozhodně velmi vzdálené realitě Divokého západu, ale jisté je, že na takové hrdiny se skvěle hrálo. A že jsou-li na světě ještě děti ochotné hrát si na indiány, mají to oproti předchozím generacím o dost komplikovanější. A nová minisérie jim to rozhodně neulehčuje. Celý kmen Apačů z nové verze navíc působí, jako kdyby si na indiány hrál malý Mikuláš se svou partou a vpadla jim do toho Marie-Hedvika: Nšo-či je krásná a všemi obdivovaná šamanka, kolem které se vlastně točí veškeré dění.

Zraněný Old Shatterhand ji snadno může považovat za velitelku celého kmene a ona ho důkladně ošetřuje a dává si s tím načas, protože je to mnohem zajímavější, než nějaké střílení a zápolení... Možná je to tak dobře. Ale není to už taková zábava.