RECENZE: Všichni jsme tak trochu rasisté v globální vesnici zvané Země

Láska v době globálních změn vychází čtyři roky po autorově prvotině Kopač opálů. V ní Pánek dosyta zužitkoval zkušenosti nasbírané cestováním a několikaročními pobyty v zahraničí. Ačkoliv se stylisticky ještě hledal, kniha je věcným popisem člověka, který žil v komunistickém režimu a najednou se mu otevřel celý svět. Jenže dotyčný ještě úplně neví, jak s těmi cestovatelskými možnostmi naložit.

„Když se ocitnete v Bangalore, Indie, vyděsíte se randálu, špíny, troubení, smradu, který nerozlišíte, přelidněnosti, totálního pocitu vykořeněnosti, jste na nejrozbitějším a nejnehostinějším místě na světě a vy to ještě neznáte,“ začíná Pánkova druhá kniha, která si znovu bere na paškál leitmotiv cestujícího Čecha. Titulní láska zde roli opravdu hraje, ale spíše okrajovou a slouží jako záminka pro autorovo filozofování nad problémy rasismu a národního štěstí. Nedospívá k jasným závěrům, pouze nabádá k přemýšlení. Útlý román plynule a nenuceně přejde k Islandskému vyprávění, které slouží jako takové porovnání s indickou anabází. Zatímco v Indii nového tisíciletí se hlavní hrdina (Vy, říká stylem psaní Pánek, a staví čtenáře do centra dění) střetává s globalizovanou zemí, o které mu doma všichni říkali, že je hnusná a špinavá, na Islandu devadesátých let jde zase o svět, který zatím téměř nepoznal, co to je turismus. Jako celky ale obě vyprávění působí poněkud nevyrovnaně - islandská část je soudržnější a snadněji si udrží čtenářovu pozornost. Indická část tak působí spíše jako doplněk Islandu, i když by to mělo být naopak. Obě vyprávění jsou ale poutavá a je jasně znát, že Pánek na těch místech opravdu byl.

Josef Pánek - Láska v době globálních klimatických změn.

Láska v době globálních klimatických změn působí spisovatelsky dospěleji než autorova prvotina. Pánek si našel svůj styl a drží se ho celou dobu vyprávění. Dlouhé věty, někdy složité slovosledy a účelné opakování slov a frází jakoby odkazují na povídky od Thomase Bernharda. Psaní čísel číslovkami přímo v textu dává próze zase nádech modernity a zrychlené globalistické doby, ve které žijeme. Vyjímečně se ovšem z textu stává nepřehledná změť, kterou vyřeší až konec odstavce, ale čtenářský zážitek to kazí jen minimálně.