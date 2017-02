Recept pro zimní dny? Zkuste králíka na červeném víně

Králík na víně

králík naporcovaný na 6 – 8 ks



500 ml červeného vína



kuřecí vývar podle potřeby (nebo hovězí, případně alespoň zeleninový)



60 ml červeného vinného octa



4 – 5 lžic cukru



1 lžíce dvakrát koncentrovaného rajčatového protlaku



60 g hladké mouky



15 stroužků česneku



70 – 100 g másla



rozmarýn



bobkový list – ideálně čerstvý



olivový olej



sůl, pepř



Troubu rozehřejte na 160 stupňů. V misce smíchejte víno, vinný ocet a cukr. Králíka osolte a opepřete. Poprašte ho moukou a lehce oklepejte. Na středním plamenu rozpalte velkou (nejlépe hlubší) pánev a přilijte olej. Orestujte králíka a česnek do hněda, otočte ho jen jednou. Každá strana bude trvat asi 5 minut. Připravte si litinový hrnec. Přemístěte králíka s česnekem do hrnce a nechte stranou. Na pánev, kde jste smažili králíka, přidejte rajčatový protlak a restujte asi minutu. Poté po částech (asi na třikrát) přilévejte vinnou směs a nechte vždy vypařit alkohol.

Nakonec do pánve přilijte vývar, promíchejte a nalijte do hrnce tak, aby králík byl do tří čtvrtin ponořený. Nyní ho nechte dusit v troubě. Bude to trvat asi hodinu. Až půjde králík lehce od kosti, vyndejte maso s česnekem do mísy a přikryjte. Omáčku na vysokém plamenu redukujte asi 20 minut. Dochuťte solí, pepřem, cukrem a stáhněte z ohně. Do omáčky vmíchejte na kostičky nakrájené máslo a promíchejte. Máslo omáčce dodá lesk a finální hustotu. Podávejte s bílou bagetkou nebo bramborovou kaší.

Recept pro KitchenAid.cz vytvořila Ivana Jindřichová z blogu Cat & Cook