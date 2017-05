Čeští tvůrci počítačové hry dostali za špionáž v Řecku 30 měsíců s podmínkou

Češi podezřelí ze špionáže Výběr případů, kdy se čeští občané potýkali v zahraniční s podezřením ze špionáže: 12. ledna 2001 - Na Kubě byli po schůzce s odpůrci tamního komunistického režimu zadrženi tehdejší poslanec Ivan Pilip a někdejší studentský vůdce z listopadu 1989 Jan Bubeník. Kuba oba české občany označila za agenty USA a obvinila je, že vyvíjeli činnost proti bezpečnosti státu za účelem povstání. Oba strávili ve vězení téměř čtyři týdny, propuštěni byli teprve poté, co údajně přiznali porušení kubánských zákonů. Do vyjednávání o osudu Pilipa a Bubeníka se zapojil i tehdejší předseda Senátu Petr Pithart, který jednal s Fidelem Castrem. Případ tehdy rozvířil česko-kubánské vztahy, vyvolal zájem celosvětové veřejnosti a také rozpor na domácí politické scéně. 21. října 2011 - Před soudem v zambijské metropoli Lusace stanuli tři čeští občané, kteří byli obviněni ze špionáže na základě toho, že si údajně pořídili náčrtky vstupu do kasáren a na vojenskou základnu. Z vazby byli po sedmi dnech propuštěni na kauci, zemi ale nesměli opustit a museli se hlásit policii. Trojice všechna obvinění odmítala a koncem prosince se vrátila do České republiky. Úřady v Zambii pak na trojici vydaly zatykač, v dubnu 2012 soud řízení s Čechy z podnětu státního zástupce zastavil. Případ způsobil zvýšené napětí ve vztazích Prahy a Lusaky. 11. září 2012 - Řecká policie zadržela dva české občany, kteří byli obviněni ze špionáže. Martin Pezlar a Ivan Buchta jako zaměstnanci softwarové firmy pořizovali na ostrově Limnos na severovýchodě Egejského moře pro novou hru snímky vojenských objektů v citlivé oblasti u hranice s Tureckem. V zájmu jejich propuštění se angažovala česká diplomacie a další představitelé státu, vznikla i petice. Po zaplacení kauce byli Pezlar a Buchta propuštěni z vazby, v níž strávili čtyři měsíce. Do vlasti se vrátili v lednu 2013. V pondělí jim soud v Řecku uložil podmínečný trest dvou a půl roku vězení s odkladem na tři roky. Oba hned na místě oznámili záměr se odvolat. 10. listopadu 2012 - Tajná policie v africkém Togu zadržela kvůli podezření ze špionáže tehdejšího doktoranda královéhradecké univerzity Radima Tobolku, který v Togu zkoumal politické strany pro svou závěrečnou práci v oboru politologie a afrických studií. Tobolka strávil 13 dní ve vazbě a nakonec nebyl z ničeho obviněn. 10. prosince 2015 - Na chartúmském mezinárodním letišti v Súdánu byl zatčen krátce před plánovaným odletem ze země dlouholetý pracovník organizace Hlas mučedníků Petr Jašek, který do Súdánu podle organizace přicestoval, aby se setkal s několika křesťanskými představiteli a předal jim finanční dar. Súdánští žalobci vznesli v srpnu 2016 obvinění proti Jaškovi a třem súdánským křesťanům ze sedmi přečinů, mimo jiné ze špionáže a spiknutí proti státu. Letos v lednu byl Jašek odsouzen k 20 letům vězení. V únoru súdánský prezident Umar Bašír nařídil jeho propuštění a Jašek se vrátil do České republiky.