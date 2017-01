Lidé se vzbouří proti Trumpovým rozpočtovým škrtům, myslí si Redford

Trump v kampani slíbil velké škrty ve vládních výdajích. „Lidé, kteří se o to nezajímali, si nyní uvědomí, že se jich to přímo týká a vzbouří se proti tomuto rozpočtovému snižování. Doufám a myslím si, že to vyvolá hnutí (odporu),“ řekl na úvodní tiskové konferenci 80letý herec. Hvězda filmů jako Podraz či Butch Cassidy a Sundance Kid ale zdůraznila, že samotný festival se politikou nehodlá zabývat.



V rámci desetidenního festivalu nezávislého filmu Sundance, jehož tradici Redford založil před 32 lety, se bude ve městě Park City v západoamerickém Utahu promítat asi 120 především thrillerů, dramat a komedií. Mezi nimi bude i několik světových premiér. Loni navštívilo festival, který v minulosti objevil řadu talentů jako režiséry Quentina Tarantina či Stevena Soderbergha, 46 600 lidí.