Ředitel azylového odboru Haišman má být nestranný. Netají se spornými názory na migraci

Zkraje tohoto týdne například vystoupil na semináři k migraci v Poslanecké sněmovně. A pronesl tu přinejmenším zarážející výroky, které by spíše příslušely politikovi s velmi kritickými názory na migraci.



Loňský proud migrantů byl podle jednoho z nejdůležitějších úředníků ve státě „čistě ekonomický“. „Pokud by šlo o uprchlíky, pak by pravděpodobně uprchli z rizikové země do země sousední, kde je poskytnuto bezpečí,“ prohlásil Haišman, pod jehož odbor spadá tisícovka zaměstnanců. Tedy víc, než kolik má pod sebou třeba ministerstvo pro místní rozvoj.

Haišman přidal ještě další emotivní výrok. Západní Evropa podle něj v 60. a 70. letech utratila peníze určené na integraci na vědecké studie a akademické debaty. Vysoký úředník vnitra se opřel také do EU. Evropská komise prý provádí neomarxistické experimenty. Není to poprvé, kdy Haišman sáhl po ostřejším slovníku. „Musíme říct ďáblovi ne,“ řekl loni v červnu k návrhu kvót na přerozdělení migrantů.

To ovšem ještě neplatil zákon o státní službě, který úředníkům nařizuje vykonávat svou práci nestranně a „zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost“. Haišmanovy výroky ale vzbuzují dojem, že straní odpůrcům migrace. A navíc jsou silně subjektivní. Třeba čísla OSN představu o „čistě ekonomické“ migraci vyvracejí. O jaká fakta se Haišman ve svých odsudcích opírá, zjistit nelze. Na dotazy zaslané LN architekt české migrační politiky, který na vnitru pracuje již od roku 1992, nereagoval.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) na Haišmanových prohlášeních nevidí nic špatného: „Považuji za normální, když na sněmovním semináři dostane prostor i odborník na migraci.“

Někteří experti zabývající se migrací se však domnívají, že Haišman mluví a vystupuje spíš jako politik než státní zaměstnanec, který by měl zachovávat nestrannost.



„Haišman směřuje do politiky? Nebo úředník u nás už může říkat, co a jak chce?“ reagoval na nedávné vystoupení šéfa azylového odboru na vnitru europoslanec Pavel Telička.