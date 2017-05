Kauza ‚zneužívání‘ žáků ve sprchách nekončí, ředitel očištěnou učitelku zpátky nechce

„Podali jsme si odvolání,“ potvrdil severu Lidovky.cz Jaromír Vachutka, ředitel Základní školy v Tršicích na Olomoucku, který učitelku na hodinu vyhodil. Proč nechce Fabiánovou přijmout zpět a naopak se chystá jít do dalšího soudního kola, nevysvětlil. „Není v mém zájmu tuto záležitost v současné době rozviřovat. A budu mít ještě další jednání s právními zástupci, takže bych vám k tomu nemohl víc informací povědět,“ dodal.

Kauza kolem Fabiánové začala loni na jaře na škole v přírodě v Jeseníkách. Učitelka tam důkladně dohlížela na sprchování prvňáků. Mimo jiné jim připomínala, aby si při hygieně nezapomenuli stáhnout předkožku penisu. Sama se jich na intimních partiích nikdy nedotýkala. Dvě kolegyně pak po návratu z rekreace vše nahlásili řediteli, podle nich bylo chování Fabiánové nevhodné.

Ředitel si učitelku pozval na kobereček. V reakci na informace od kolegyň ji vyzval k výpovědi dohodou, což Fabiánová odmítla. Vachutka ji poté na hodinu propustil. Oficiálně to zdůvodnil tím, že její chování považuje za zneužívání. „Opakovaně jste se zavírala výlučně s chlapci převážně 1. ročníku ZŠ v koupelně, to jednotlivě pod záminkou kontroly jejich osobní hygieny, přičemž tato kontrola byla převážně zaměřena na mytí genitálií. Chlapci byli takto vystaveni nepatřičnému chování a zneužívání osobou, jež využila jejich závislosti,“ uvedl mimo jiné ředitel ve výpovědi.

Fabiánová se ale o místo nechtěla nechat připravit. Školu zažalovala kvůli nezákonné výpovědi, po čtyřech měsících trvajícím sporu nakonec letos koncem března vyhrála. Olomoucký okresní soud po výslechu Fabiánové, jejích kolegyň či některých rodičů došel k tomu, že učitelka nespáchala nic, kvůli čemu by měla přijít o práci. Senát v čele se soudkyní Jaroslavou Jechovou uznal, že Fabiánová jen důkladně plnila své povinnosti.

Dozor dospělých při sprchování dětí je nezbytný, potvrdila lékařka

„Nebylo prokázáno, že by se žalobkyně výlučně zavírala v koupelně s chlapci, když dohlížela i na hygienu dívek, nebylo prokázáno, že její kontrola byla převážně zaměřena na mytí genitálií, když dohlížela nad mytím celého těla, a nebylo prokázáno, že chlapci byli vystaveni jejímu nepatřičnému chování a zneužívání,“ stojí mimo jiné v rozsudku, jejž má server Lidovky.cz k dispozici.

Svou důkladnost při hygieně žáků vysvětlovala Fabiánová tím, že ji o to rodiče výslovně požádali. Soud si navíc všiml, že žákům chování učitelky přišlo přirozené. Nikdo z nich ho totiž doma rodičům nenahlásil. Kromě toho docentka Jiřina Zapletalová z Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc přítomnost Fabiánové ve sprše při hygieně prvňáků kvitovala, u takto malých dětí je prý dozor dospělých dokonce nezbytný.

„Pokud jde o přetahování předkožky penisu, jedná se o každodenní hygienický úkon, který by měli chlapci v tomto věku při celotělové hygieně zvládnout sami bez pomoci cizí osoby, když zanedbání osobní hygieny inkriminovaných oblastí může vést k trvalému zúžení předkožky, která může být překážkou v močení a vést k závažné infekci,“ citoval pak soud vyjádření lékařky.

Působení pod bývalým ředitelem si Fabiánová neumí představit

Kauza Fabiánové vyvolala pozornost i tím, jak se rodiče žáků za svou učitelku postavili. Ačkoliv vzhledem k vážnosti nařčení by se předpokládalo, že to bude přesně naopak. Fabiánové navíc nabídla práci ředitelka základní školy v sousední vesnici Doloplazy, kam s učitelkou navíc odešlo 14 jejich žáků. Učitelka tam působí od počátku probíhajícího školního roku, kvůli ní dokonce doloplazká škola otevřela novou třídu.

Zneužívání vyloučila i policie Jednáním Vandy Fabiánové se zabývala i policie, ředitel Vachutka na ni totiž kvůli jejímu dohledu ve sprchách podal trestní oznámení. Policie však pod dohledem státních zástupců případ loni v červenci odložila.

“Státní zástupkyně dospěla k závěru, že jednání žalobkyně není důvodným podezřením z žádného trestného činu v oblasti ochrany svobody, práv na ochranu osobnosti nebo proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti či proti rodině a dětem,“ poznamenal olomoucký soud.

Ředitel požádal o přezkoumání, ale Krajské státní zastupitelství v Ostravě loni v září správnost postupu svých podřízených z Jeseníku potvrdilo.

„Absolutně bez problémů. Já jsem věděla od počátku, že ji můžu důvěřovat. Nemusíme se o nic bát. Paní učitelka funguje velice dobře,“ zhodnotila pro server Lidovky.cz působení Fabiánové ředitelka Základní školy v Doloplazech Jana Štefanová. „Dá se říct, že spokojenost vládne na všech stranách,“ podotkla. Podle ní kauza představovala vyústění nefunkčních vztahů mezi Fabiánovou a jejími kolegy. Pocitu ředitelky nahrává to, že dvojice kolegyň nahlásila Fabiánovou řediteli až tři dny po návratu z akce. Jedna z nich, Veronika Hulová pak povýšila na zástupkyni ředitele.

Sama Fabiánová se po nařčení o zneužívání a zveřejnění aféry zhroutila. Návrat k normálnímu životu ji do značné míry umožnila právě podaná pomocná ruka ředitelky Štefanové, stejně jako podpora rodičů a jejich dětí. „V Doloplazích mě přijali velmi krásně, je mi tam dobře i těm dětem,“ sdělila serveru Lidovky.cz. „Teď je to v pohodě, jsme spokojení, klidní. Nicméně vím, že celé to začne nanovo s tím druhým soudem, ale momentálně je mi dobře,“ podotkla.

Odvolání ředitele projedná Krajský soud v Ostravě, termín ještě neurčil. Fabiánovou krok jejího bývalého šéfa nepřekvapil. A ačkoliv na samém počátku sporu ji hnala touha vrátit se do své původní školy, dnes už ji bývalé místo tolik neláká. Podle svých slov si neumí představit opětovné působení pod ředitelem Vachutkou. „To je další věc, jak my dva bychom tam spolu přežívali. Už to je trošku v osobní rovině, už to není jen pracovní,“ poznamenala. Vachutkovi přitom na konci roky uplyne šestileté funkční období.