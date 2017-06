Reforma zdravotnictví amerických republikánů by připravila 22 milionů lidí o pojištění

Podle CBO by v případě přijetí návrhu, který představili senátoři minulý týden, jen v příštím roce o zdravotní pojištění ve Spojených státech přišlo zhruba 15 milionů lidí. V roce 2026 by se bez pojištění ocitlo celkem na 49 milionů Američanů, tedy asi 18 procent populace mladší 65 let. V případě, že by v platnosti zůstal současný zákon, bylo by za devět let v USA podle odhadů nepojištěných 28 milionů lidí.



Původní verzi návrhu zákona z minulého týdne odmítli podpořit čtyři republikánští senátoři. Republikáni přitom mají ve stočlenném Senátu jen těsnou většinu 52 hlasů. V pondělí republikáni proto představili revizi původního textu. Podle agentury AP ale nový návrh doznal jen minimum změn.

Odpor některých senátorů k návrhu zákona by mohl podle agentury DPA souviset mimo jiné s tím, že se v příštím roce bude volit v USA třetina nových senátorů. O pojištění by přitom podle CBO přišla řada republikánských voličů a podporovatelů současného prezidenta Donalda Trumpa.

Na druhou stranu by přijetí zákona snížilo státní deficit během příštích deseti let o 321 miliard dolarů (7,6 bilionu Kč), uvedl CBO.

Šéf republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell doufá, že se podaří reformu prosadit do konce týdne, avšak podle AP jsou mezi republikány stále odpůrci předloženého návrhu. Hlasování se má stihnout před letními prázdninami, tedy do příštího týdne.

Sněmovna reprezentantů už v květnu schválila vlastní návrh náhrady za Obamacare, která je ve srovnání se senátním návrhem razantnější. CBO tehdy odhadoval, že v jeho důsledku o zdravotní pojištění do roku 2026 přišlo 23 milionů Američanů.