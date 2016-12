Vládce řek chtěl Gambii vládnout miliardu let. Po 22 letech autoritářství ale prohrál

Právě Barrow zlomil vládu vůdce, který přísahal, že „pakliže to bůh dopřeje, bude vládnout miliardu let.“ Rozdíl od předešlých voleb byl v tom, že všechny opoziční skupiny se sjednotily za Barrowa, což mu poskytlo základní podporu k poražení Jammeha, napsal deník The Washingon Post.

Yahya Jammeh se dostal k moci pučem v roce 1994. Znovuzvolen byl o dva roky později a potom ještě třikrát za sebou. Byl jedním z nejvíce nepředvídatelných světových vůdců. Prohlásil, že našel lék na AIDS, který se skládal z gambijských bylinek. Dal sám sobě donkichotský titul „Dobyvatel řek“. Jeho tvář visela na billboardech po celé zemi. Lidé o něm mluvili šeptem, ve strachu, že někdo z vládních civilních vyzvědačů by mohl poslouchat.

Tento rok ustoupil od Mezinárodního trestního soudu v Haagu, který jeho ministr informací nazval „Mezinárodní kavkazský soud,“ čímž naznačil, že se jedná o západní instituci zaujatou proti Afričanům. Nechával po dobu své vlády věznit opoziční politiky jako opatření k udržení moci. Tvrdě také potlačoval práva LGBT komunity.

Barrow řekl BBC, že bývalý prezident stále ještě musí učinit veřejný projev, ale že mu již pogratuloval a přijal porážku. „Jsem opravdu nesmírně šťastný, že jsme vyhráli. Od této chvíle máme skutečnou naději,“ řekl pro BBC. Také ale dodal, že rozdíl ve výsledcích obou kandidátů bude větší.

„Je unikum, že někdo, kdo vládl tak dlouho, přiznal svoji porážku,“ řekl Alieu Momar Njie,

šéf gambijské volební komise, pro The Washington Post. „Gambijci byli unaveni diktátorským Jammehem - unaveni z hluboké chudoby, unaveni z pozice

vyvržence v tomto africkém regionu,“ řekl Jeffrey Smith, zakladatel neziskové organizace Vanguard Africa pracující s opozicí. „Tyhle volby jsou varovným výstřelem pro další pevně zakotvené, represivní vlády v Africe,“ dodal.

Navzdory své velikosti je Gambie zemí, ze které kvůli velké chudobě a represivnímu režimu, uteklo více lidí než z téměř jakékoli jiné africké země. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) připlulo na pobřeží Itálie za rok 2016 (údaje jsou datované k říjnu tohoto roku) na 10 tisíc Gambijců. Což z Gambie činí pátý největší zdroj uprchlíků z afrického kontinentu.

Adama Barrow che zvrátit řadu domácích i zahraničněpolitických kroků. V první řadě má v plánu zrušit rozhodnutí předešlého prezidenta o tom, že Gambie je islámskou republikou, zruší plánovaný odchod z Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC) a plánuje zažádat o opětovné zařazení Gambie do britského společenství Commonwealthu.

#Gambia We met Adama #Barrow President-elect at his brother's house. Watch his interview tonight on the #BBC pic.twitter.com/FJuLX3jkTh