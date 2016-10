Rekordy k 18. ročníku nejstarší tuzemské výstavy designu patří, jeho tématem je totiž sport, uvedli dnes organizátoři na tiskové konferenci.



Z české módní špičky předvede kolekci Liběna Rochová, úřadující Grand designérka roku, nebo Hana Zárubová. V rámci charitativního projektu Benefashion pro projekt 35 se představí také Monika Drápalová, Pavel Brejcha nebo Denisa Nová. Většina výstav a kolekcí bude prodejních, novinkou jsou přednášky, diskuse, workshopy i sportovní doprovodný program. Českou premiéru bude mít na Designbloku nová Škoda Kodiaq.

Designblok Designblok se do Průmyslového paláce na Výstaviště vrací podruhé. Podle webu jej loni navštívilo přes 37 000 lidí, společně s expozicemi mimo Výstaviště pak Designblok navštívilo více než 51 000 návštěvníků.

„V letošním roce jsme připravili zážitkovou interaktivní krajinu, kterou jsme umístili do střední haly Průmyslového paláce a nazvali ji Designérie. Přímo pro Designérii vznikly obrovské lustry Slunečnice od Maxima Velčovského, dětská interaktivní zóna Jerryho a Anny Kozových nebo rozhledna od H3T Architekti. Ze střední haly mohou diváci pokračovat do Superstudia, kde budou umístěny prestižní značky a do Openstudia, kde jsou designéři,“ uvedl kreativní ředitel Designbloku Jiří Macek.



Právě příliš velký prostor, který Designblok věnuje v posledních letech zavedeným velkým značkám, jejichž produkty lze běžně zakoupit v obchodech, někdy návštěvníci kritizují. Vedl i k tomu, že v Praze nedávno vznikly konkurenční přehlídky. K akci Prague Design Week se loni přidal Czech Design Week. Protože se jeho organizátoři nepohodli, budou letos pod stejným názvem pravděpodobně hned dva festivaly designu.

Designblok hlásí k rekordnímu počtu vystavovatelů i rekordní počet charitativních projektů, které letos podpoří. Téma Sport se odrazí ve fotbalovém zápase, na který přijdou zahrát známé osobnosti a jehož výtěžek pomůže nemocnému chlapci. V pondělí 31. října se uskuteční módní přehlídka speciální kolekce modelů 12 předních českých návrhářů, které nesou příběhy mladých žen s rakovinou prsu. Modely předvedou přímo pacientky, jejichž příběhy byly pro oděvy inspirací.