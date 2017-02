Remake Toni Erdmann po ‚hollywoodsku‘. Hlavní roli ztvární Jack Nicholson

Komediální snímek byl jedním z velkých překvapení minulého roku - sbíral dobré hodnocení diváků i kritiky a kromě jiných cen je nominován i na Oscara. Film vypráví příběh bláznivého otce, který se snaží najít vztah ke své dceři workoholičce tím, že se vydává za nového životního kouče ředitele firmy, kde jeho dcera pracuje.

Ještě neuběhlo ani půl roku od premiéry v České republice (28. října) a hollywoodské stuido Paramount Pictures oznámilo plán natočit remake. Hlavní roli si má zahrát Jack Nicholson a jeho dcerou bude herečka Kristen Wiigová. Pro Nicholsona by šlo o první velkou filmovou roli od roku 2010, kdy si zahrál ve filmech I am Still Here a Poznáš, až to přijde? Kristen Wiigová je stoupající hvězda a její zatím největší role byla v loňském remaku Krotitelů duchů. Letos ji ještě čeká natáčení filmu Downsizing po boku Matta Damona.

Jack Nicholson.

„Byl by zájem, ale musím si to promyslet. Nemám pocit, že by Toni Erdmann potřeboval předělat, ale záleží na podmínkách. Každý má svou cenu,“ sdělila v žertu režisérka Maren Ade koncem minulého roku v rozhovoru pro Associated Press. Maren Ade bude producentka i nového remaku. Dalšími producenty budou Adam McKay a Will Ferrel.