Policejní reorganizace nebyla sabotáž, žalobci odložili oznámení na Chovance

„Po pečlivém vyhodnocení materiálů týkajících se údajné trestné činnosti spojené s reorganizací v rámci Policie ČR bylo státním zástupcem rozhodnuto o založení bez dalšího opatření, neboť ve věci nelze spatřovat podezření ze spáchání trestného činu,“ sdělil serveru Lidovky.cz státní zástupce Adam Bašný. Oznámením Komárka se zabývali žalobci z odboru hospodářské a finanční kriminality.

Bývalý šéf expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v Ostravě Jiří Komárek byl přitom přesvědčený, že ministr vnitra Milan Chovanec, policejní prezident Tomáš Tuhý a jeho náměstek, architekt reorganizace Zdeněk Laube sloučením ÚOOZ a protikorupční policie sabotáž spáchali. „Mám podezření, že v rámci údajné reorganizace šlo o pokus ovládnout bezpečnostní sbor a znemožnit jeho práci,“ sdělil loni v létě serveru iDNES.cz Komárek.

Ministerstvo s policejním prezidiem oficiálně oznámily reorganizaci loni v červnu, jednotky se pak sloučily do společné Národní centrály proti organizovanému zločinu 1. srpna. Podle Komárka tím mělo dojít k paralýze policejního sboru. „Uvedení pánové mohli zneužít svého postavení a funkce k maření důležitého úkolu bezpečnostního sboru s úmyslem poškodit ústavní zřízení ČR,“ dodal.

Olomouc se rovněž zabývala sabotáží, oznámení pak poslala do Prahy

Komárek se se svým oznámením obrátil na Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, to však bez dalších úkonů podání poslalo na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. „To vedlo související trestní řízení,“ vysvětil serveru Lidovky.cz mluvčí nejvyšších žalobců Petr Malý. Státní zástupci z Olomouce se totiž údajnou sabotáží zabývali už od roku 2012, byť po jiné linii. Podezření na ni vyplynulo z různých odposlechů v jedné z větví kauzy bývalé šéfky kabinetu tehdejšího premiéra Nečase Jany Nagyové.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci pak své poznatky a oznámení Komárka založili do jednoho spisu a přepustili ho vrchním žalobcům do Prahy. „My jsme v tu dobu prováděli vlastní šetření v jiné věci. Ale po jeho provedení jsme ho společně s oznámením magistra Komárka postoupili kolegům na Vrchní státní zastupitelství do Prahy,“ potvrdil serveru Lidovky.cz náměstek vrchního žalobce z Olomouce Pavel Komár.

Jak s materiály pak naložilo Vrchní státní zastupitelství v Praze, je už zřejmé. Žádná sabotáž se nekonala. Pražští žalobci ale založený spis dál vedou v patrnosti. „Obecně vždy platí, že v případě zjištění nových informací je státní zastupitelství povinno učinit tomu odpovídající opatření,“ poznamenal náměstek vrchní žalobkyně Lenky Bradáčové Bašný.

Policejní prezident Tuhý na závěry pražských žalobců reagoval opatrně. Čeká na to, jak okolnosti přípravy policejní reorganizace vyhodnotí sněmovní vyšetřovací komise. „Vzhledem k tomu, že pan policejní prezident v této souvislosti do současné doby neobdržel oficiální závěry vyšetřovací komise Parlamentu České republiky, nebude se k prošetřování této kauzy nyní vyjadřovat,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí policejního prezidia Iveta Martínková.

Inspekce se zabývá oznámením Tuhého kvůli pomluvě

Tuhý přitom sám na Komárka kvůli jeho prohlášením o reorganizaci a roli policejního prezidenta v ní podal trestní oznámení pro pomluvu, Generální inspekce bezpečnostních sborů se jím stále zabývá. „Věc nebyla doposud ukončena,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí inspekce Radka Sandorová.

Ministr vnitra Milan Chovanec pak nechal dotazy serveru Lidovky.cz na odložení oznámení bez věcné odpovědi, místo toho se vůči němu a Lidovým novinám vymezil. „Vzhledem k roli, kterou v jednostranné interpretaci celé záležitosti sehrály kdysi nezávislé LN, a to v jasném politickém zájmu vašeho majitele (Andrej Babiš, pozn. aut.), nemá ministr vnitra důvěru ve vaši objektivitu a na vaše dotazy nebude reagovat,“ sdělila serveru Lidovky jeho mluvčí Lucie Nováková.

Když se přitom Komárek loni v létě ozval, zdálo se, že je ministr Chovanec připravený k protiakci. „Trestní oznámení může podat kdokoli, ale musí počítat s tím, že ponese důsledky, pokud trestní oznámení není podložené,“ řekl tehdy Chovanec. Jaké důsledky měl tehdy na mysli, tak lze dnes jen hádat.