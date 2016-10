Republikán Schwarzenegger nebude volit Trumpa. ‚Přednost před ním má Amerika‘

Schwarzenegger podle svých slov od doby, kdy se stal v roce 1983 americkým občanem, vždy volil republikánského kandidáta na prezidenta. Tentokrát však republikána nepodpoří, ve svém prohlášení zveřejněném v sobotu na Instagramu, se však vyhnul jmenování Donalda Trumpa.

„Stejně jako mnoho Američanů, jsem z těchto voleb rozpolcen. Stále nevím, koho budu příští měsíc volit. Jsem hrdým republikánem od roku 1968, kdy jsem se do Ameriky přistěhoval. Tehdy jsem vstoupil do strany Abraham Lincolna, Teddyho Roosevelta a Ronalda Reagana. Jsem hrdý na to, že se mohu označit za republikána, ještě hrději se však označuji za Američana. Proto chci připomenout mým spolustraníkům, že je nepřijatelné, abychom dávali přednost republikánské straně před Amerikou.“

Hollywoodská hvězda Schwarzenegger není s odmítavým názorem na Trumpa v republikánské straně jediná. Více než 150 předních politiků už oznámilo, že nebude volit Trumpa. Někteří dokonce už vyjádřili v boji o Bílý dům podporu demokratce Hillary Clintonové.



Někteří se od Trumpa odvrátili poté, co v pátek deník Washington Post zveřejnil video z minulosti, na kterém Trump uráží ženy a mluví o nich velmi vulgárně.

Schwarzenegger nespecifikoval, co mu na Trumpovi vadí. On sám byl obviněn ze sexuálního harašení, které mělo probíhat při natáčení různých filmů mezi roky 1975-2000. Podle Variety chytal ženy za prsa a zadek, či se je pokoušel vysvléct z plavek.