Republikánští senátoři přišli s novou verzí náhrady za Obamacare

Nově představený návrh je revizí textu, který senátoři zveřejnili už 22. června. Čtyři z republikánských senátorů ale tehdy odmítli tento návrh podpořit, což by ohrozilo hlasování, při němž mají republikáni v Senátu jenom těsnou většinu 52 hlasů.



Pracovalo se tedy na novém textu, který ale podle agentura AP doznal oproti verzi z minulého čtvrtka jen minimum změn. Stojí v něm například, že osoby, které nechají své pojištění vypršet nejméně 63 dní a budou se chtít pojistit znovu, mají čelit až šestiměsíčnímu odkladu, než nové pojištění získají. Toto přísné opatření má přimět k průběžné platbě pojištění zdravé osoby, které mají pro trvalou platbu pojistky vzhledem ke svému dobrému zdraví malou motivaci. Pojišťovnám to pak umožní platit za nemocné, jejichž léčba je drahá.

Hlasování ještě před prázdninami

Šéf republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell doufá, že se podaří nový návrh prosadit do konce týdne, avšak podle AP jsou mezi republikány stále odpůrci předloženého návrhu. Hlasování se má stihnout před letními prázdninami, tedy do příštího týdne.

Sněmovna reprezentantů už v květnu schválila vlastní návrh náhrady za Obamacare, která je ve srovnání se senátním návrhem razantnější.

Senátní text mimo jiné ruší daň uvalenou na Američany s vysokými příjmy, z níž federální pokladna financovala část bezplatných služeb v rámci pojistného plánu pro sociálně slabé Medicaid. Daň, která byla pro některé republikány zásadním motivem k sedm let trvající snaze o zrušení Obamacare, by měla být zrušena se zpětnou platností až do začátku letošního roku. Senátní reforma kromě toho přenáší část úkonů financovaných dosud federálním rozpočtem na jednotlivé státy.

Na rozdíl od Sněmovny ale Senát ponechává část subvencí, jež umožňují přístup k pojištění nejchudším občanům. Pokud by začal nakonec platit návrh Sněmovny reprezentantů, přišlo by o pojištění přes 20 milionů Američanů. To se nelíbilo ani prezidentovi Donaldovi Trumpovi.