Vyřeší MHD zdarma smog v Praze? Pokud se to nevyzkouší, tak se to nezměří, míní Zelení

Lidovky.cz: Na Radě hlavního města jste předkládali jako reakci na smogovou situaci nabídku městské hromadné dopravy zdarma, je to tak?

Ano, je to jedno z opatření, které je nejrychleji vyhlásitelné a je jediné, které se dá použít pro současnou smogovou sezonu, protože ta opatření, která chystáme do regulačního řádu se budou schvalovat až tento rok. A tudíž budou fungovat až příští zimní sezonu. Je to jediné reálné řešení, které můžeme rychle zavést.

Ondřej Mirovský - předseda pražských Zelených

Lidovky.cz: A jak chcete dát občanům najevo, že doprava bude zdarma?

Stejně jako v Paříži. Deklaruje se to na webu města, prostě se to oznámí lidem a v praxi to funguje tak, že nechodí revizoři a v příměstských vlakových linkách se neplatí jízdné. To je jednoduchá záležitost. V tom původním materiálu, který připravoval pan náměstek (Petr) Dolínek (ČSSD) bylo za úkol pro ROPID a dopravní podnik informovat na všech kanálech své cestující a informovalo by o tom i hlavní město Praha na svém webu.

Lidovky.cz: Jenže tak informujete jen lidi, kteří už zvolili městskou hromadnou dopravu jako dopravní prostředek? Myslíte, že přimějete řidiče aut, aby přesedli třeba na autobus?

Má to samozřejmě smysl. Je nutné predikovat ve spolupráci s krizovým štábem a českým hydrometeorologickým ústavem vývoj té situace a ve chvíli, kdy hrozí ta smogová situace, což bylo například včera večer už jasné, že to dnes bude. Pak to vyhlásit, aby to platilo i pro lidi, kteří by zvažovali tu dopravu autem, tak aby ráno zvolili jiný mód dopravy. Ale přiznám se, že tak daleko jsme se nedostali. ANO to odmítlo řešit a tak jsme se k technickým záležitostem vůbec nedostali, protože není politická vůle to vůbec řešit. Ale myslím, že ředitel (dopravního podniku Martin) Gillar, nebo technický ředitel potvrdí, že jsou na to připraveni a že spolupráce s magistrátem v případě, že by se toto zrealizovalo, že bude a udělá se maximální informační kampaň, aby lidi věděli, že je to bezplatné.

Lidovky.cz: Máte vypracovanou nějakou studii na toto téma? Jde vůbec řidiče přesvědčit?

Některé věci nejdou změřit, pokud se to nevyzkouší. V Paříži to dělají pravidelně a pravděpodobně to dělají, protože to funguje. Některá města v Polsku také. Samozřejmě, má to smysl jen ve městech, ve kterých dominují emise z dopravy. V Ostravě to zkoušeli a tam to nefungovalo, protože tam dominují stacionární zdroje znečištění, zatímco v Praze dominují emise z dopravy. Ale dokud to nezkusíme, tak to nemůžeme změřit.

Lidovky.cz: Uvažovala vaše strana někdy o zamezení vjezdu automobilů do centra Prahy?

Ano, jediným naprosto legálním způsobem je vyhlášení nízkoemisní zóny a bohužel pan náměstek Dolínek v této věci dále nepokročil. Mám připravený návrh, abychom aktivně začali připravovat nízkoemisní zóny, protože přiznávám, že není vůle našich koaličních partnerů ANO a ČSSD toto řešit a přijít s takto radikálním řešením. Takto odvážnou radu opravdu nemáme.

Lidovky.cz: Jak si vysvětlujete, že s vámi koaliční partneři nechtějí spolupracovat?

Tak bojí se dělat potenciálně kontroverzní rozhodnutí. I když by mohli, jako například snížení znečištění ovzduší, Praze velmi pomoci. Prostě nechtějí naštvat voliče půl roku před volbami.