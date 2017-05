Dluhopisy Agrofertu už zajímají i policii. Babiš vinu odmítá

„Říkal jsem Chovancovi na vládě, nechť si otevře speciální oddělení na stíhání Andreje Babiše a jeho Generální inspekce bezpečnostních sborů to bude vděčně dozorovat.“ Policie případ nechtěla komentovat. „Náš útvar nebude k vašemu dotazu poskytovat žádné informace,“ řekl týdeníku mluvčí Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem Jaroslav Ibehej.



Specializovaný finanční úřad si vyžádal od společnosti Agrofert podklady k veškerým dluhopisům, které firma vydala, řekl v neděli mluvčí podniku Karel Hanzelka. Prověřuje tak i jednokorunové dluhopisy nepodléhající zdanění, které od firmy za 1,5 miliardy korun koupil Babiš, který byl do letošního února vlastníkem Agrofertu.

Babiš čelí podezření z daňových úniků, obvinění odmítá a záležitost pokládá za organizovanou kampaň proti své osobě. Vysvětlení, které poslal Sněmovně, pokládá pravicová opozice i zástupci vládní ČSSD za nedostatečné. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) předpokládá, že se v úterý vyjádří k dopisu ministra financí Andreje Babiše (ANO) a jeho možnému odvolání, uvedl v pondělí ve Vyškově, kde ČSSD oslavovala 1. máje. Babiš v dopise vysvětluje na žádost poslanců některé okolnosti svého podnikání a jednokorunových dluhopisů i majetkových poměrů.

Jak Babiš, tak Sobotka řekli, že neusilují o konec koaliční vlády. Sněmovna v březnu vyzvala Babiše, aby do konce dubna vyvrátil podezření z daňových úniků. Pokud se mu to nepodaří, měl by Sobotka podle poslanců vůči svému vicepremiérovi vyvodit důsledky. Premiér ve čtvrtek novinářům řekl, že své rozhodnutí ohledně Babišova pokračování ve vládě založí na tom, aby bylo prospěšné pro stát i občany.