Jídlo od hollywoodských hvězd? Svou restauraci má Robert Redford i Ryan Gosling

Kdo by někdy nesnil o tom, že si otevře vlastní restauraci či kavárnu. Ani věhlasné jméno a miliony dolarů na kontě však zdaleka nemusejí být zárukou úspěchu. Nemálo herců si na pohostinství vylámalo zuby a patří mezi ně i řada českých osobností. Existuje však i řada světlých výjimek, vlastně spíše zářných příkladů, kdy se kombinace citu pro jídlo a čichu na byznys neminula svým účinkem. Někteří měli dokonce to štěstí, že dosáhli na metu nejvyšší, michelinskou hvězdu, která je, hned vedle té na chodníku slávy, největší poctou v branži.

Robert de Niro – Nobu, Dubaj

Tento hollywoodský bard se ukázal být nejen skvělým hercem ale také restauratérem. V minulosti navštívil věhlasnou síť restaurací Nobu provozovanou Nobuyukim Macuhisou, která kombinuje tradiční japonskou kuchyni a krajové speciality. Jeho kuchyně mu učarovala na tolik, že se dohodli na partnerství.



De Niro přesvědčil Macuhisa, aby zkusil štěstí v New Yorku a společně zde v roce 1993 otevřeli další pobočku restaurace, která zakrátko získala tři hvězdičky od New York Times. V nedávné době dvojce rozjela podnikání také v Dubaji a otevřela pobočku v jednom z největších hotelových komplexů světa, Atlantis The Palm, kde se jí rázem dostalo řady ocenění. V současné době se uchází také o michelinskou hvězdu, ostatně, nebylo by to žádným překvapením, několika pobočkám ze sítě Nobu už takovéto ocenění náleží.



Richard Gere – The Farmhouse, New York

Pokud jste milovníky italské kuchyně a budete mít cestu do New Yorku, rozhodně zavítejte do restaurace The Farmhouse herece Richarda Gerea z nezapomenutelného filmu Pretty Woman.

Restaurace sestává ze dvou částí The Barn a The Farmnouse. The Barn nabízí tzv. „upscale dining“, což je poměrně drahé jídlo určené k oslovení bohatých hostí, kdežto The Farmhouse je více „casual“. Restaurace byla založena v roce 2007, a když to čas herci dovolí, je osobně přítomen a svým hostům ochotně radí s výběrem pokrmů a zejména vína, jež je jeho velkým koníčkem.



Chris Noth – The Cutting Room, New York City

Kdo by neznal seriál Sex ve městě. Pan Božský, kterého si zahrál herec Chris Nothon nejen, že ve svém věku božsky vypadá, ale také božsky vaří.

V roce 1999, tedy na vrcholu slávy oblíbeného seriálu, si v New Yorku otevřel restauraci The Cutting Room orientovanou převážně na americkou kuchyni. Chris Noth je však, vyjma jídla, také velkým milovníkem hudby. V restauraci, která je zároveň klubem, proto atmosféru zpříjemňuje živá hudba s širokým repertoárem od jazzu, funku, rocku, popu až po burlesque.



Ashton Kutcher – Geisha House, Los Angels

Na první pohled to možná nevypadá, ale známý hollywoodský krasavec je už léta ostříleným restauratérem. V minulosti vlastnil hned několik podniků, z nichž právě Geisha House je stále v provozu.

Jak už název napovídá, jedná se o restauraci v japonském stylu, která však nabízí také steaky. Jejím cílem je servírovat především lahodné, cenově dostupné menu, za kterým se budou hosté opakovaně vracet. Mezi další patřila například Dolce Enoteca e Ristorante v Los Angels (otevřená v letech 2003 – 2009) nebo Ketchup v Dubaji, která reprezentovala především americkou kuchyni včetně hot dogů a burgerů.



Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone – Planet Hollywood, New York

Planet Hollywood je snad nejznámější „hereckou“ restaurací vůbec. U jejího zrodu totiž stáli ostřílení akční hrdinové 80. a 90. let Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger a Silvester Stallone, kteří se do společného podnikání vrhli v roce 1991 s plnou parádou.

Nechce se tomu ani věřit, ale pobočka Planet Hollywood svého času dobývala i Prahu. Bohužel se jí příliš nevedlo a byla krátce nato uzavřena. Původní restaurace v New Yorku je však stále v provozu, ale kvůli problematickému chodu, kdy zisky střídaly ztráty, z projektu v roce 2000 odstoupil Arnold Schwarzenegger, který o 3 roky později započal svou politickou kariéru coby kalifornský guvernér. Terminátorem se tedy ukázal být spíše na poli vládním, než restauratérském. Planet Hollywood je oním důkazem, že ani slavné jméno není zárukou úspěchu.



Ryan Gosling – Tagine, Beverly Hills

Populární herec známý například z filmů jako Správní chlapi nebo vzorec pro vraždu se Sandrou Bullockovou, která je, mimochodem, také úspěšnou majitelkou restaurace provozuje úspěšný podnik Tagine.

Restaurace byla otevřena roku 2006 a orientuje se na exkluzivní marockou kuchyni. Nabízí romantické prostředí při svíčkách, ručně vyrobená zrcadla a černobílé portréty od slavného fotografa Dana Winterse. Restaurace je zaměřená na tzv. fine dining, což je forma zážitkové gastronomie, která spočívá ve snoubení všech pěti smyslů a atmosféry podniku. Ryan s oblibou říká, že připravují jídlo, které budete chtít jíst každý den.



Mark Wahlberg – Wahlburgers, Boston

Jak už napovídá název restaurace, ve Wahlburger otevřeném roku 2011 si pochutnáte především na pravých amerických hamburgerech. Vlastní ji americký herec Mark Wahlberg společně se svým bratrem.

Naleznete zde pestrou škálu gourmet bourgerů. Mezi ty méně tradiční patří například lososový nebo portobello burger. Restaurace je také velmi známá širokou nabídkou koktejlů tzv. Wahlcoctions a důmyslným dětským menu. V pohostinství slaví oba bratři velký úspěch a poté, co ve státech otevřeli již několikerou pobočku, se chystají expandovat také do Kanady.



Robert Redford – Zoom, Park City

Posledním z řady hollywoodských idolů - restauratérů je herec Robert Redford, který stejně, jako Roberd de Niro, je věrně znám především starší generaci fanynek.

Svou restauraci otevřel v roce 1995 a zakládá si na poctivé domácké americké kuchyni jako žebra, osso bucco a tradičních mexických specialitách. K jídlům jsou podávána kvalitní vína od lokálních vinařů. Restaurace, jejíž neformálně elegantní prostředí skládá hold zakladatelům města, získala množství ocenění, včetně nejlepší restaurace státu Utah v letech 2010, 2011 a 2013.