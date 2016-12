Mezi prodejnou obuvi na pražské Národní třídě a obchodním centrem Quadrio visí na vratech slepé pasáže papír s nápisem DUP36. „DUP je zkratka Domu uměleckého průmyslu, který tu původně sídlil,“ vysvětluje Tomáš Studeník název dnes multifunkčního prostoru.

Oprýskané betonové zdi vyplňují police s přibližně 30 tisíci knihami. Denně jich tu prodají kolem jednoho tisíce. Ve spodní části se nachází prodejna nábytku z první republiky i socialismu. Večer se zde až pro 200 lidí pořádají besedy, konference, kurzy a vystoupení vázaná na literaturu, ale i reklamu nebo design, charitativní akce, křest knih a cédéček nebo komorní koncerty.

„Budeme tu mít výstavu studentských prací AVU, chystáme projekce filmů. DUP36 je také dispozici všem, kteří mají nějaký nápad, co tu podniknout,“ doplňuje výčet kulturních zážitků Studeník.

Bez velkého pohodlí

Spolu s kamarádem antikvářem Jakubem Cortésem vede od září místní retroobchod a pořádá různé akce ve velmi provizorním stylu. „Chceme, aby se sem dostalo maximum zajímavých, ideálně alternativních projektů. Nejedná se ale o profesionální prostor, v němž by bylo možné pořádat divadelní představení s veškerou technikou,“ popisuje limity prostoru Studeník.

Samotná stavba postavená v roce 1937 dnes působí velmi omšele. Přesto byla ve své době ukázkou české moderny a velmi revolučním počinem. Dům disponoval proskleným průčelím, odsouvací vnitřní střechou, atriem, výborně řešenou vzduchotechnikou i kotelnou. „Spoustu technických fíglů, které už samozřejmě po osmdesáti letech nejsou aktuální,“ doplňuje Studeník. „Dnes chceme podzemní prostor vrátit k původnímu DUP, propojit umění s průmyslem.“

Podzemní prostor láká všechny generace. V knížkách za pětikorunu listují studenti i starší lidé. „Myslím si, že je to tu vhodné pro lidi, kteří nepotřebují moc pohodlí. Občas je tu zima, někdy se musí vystát fronta na záchod. Na druhou stranu to umožňuje větší nesvázanost a dělání všeho možného,“ popisuje Studeník.

Nejistá budoucnost

První událostí organizovanou v DUP36 byla Fuckup Night. Původně mexický formát převzal Tomáš Studeník, který od roku 2014 uspořádal 12 večerů na téma lidských neúspěchů.

„Vždy vybereme pět vystupujících z různých oborů. Ti následně mluví o tom, co se jim nepovedlo, ostatní jim pokládají dotazy,“ popisuje pravidla akce Studeník.

Blížící se 13. ročník, pořádaný v polovině prosince, je již vyprodaný. „Lidi si evidentně rádi poslechnou příběhy nezdarů ostatních lidí. Je to lepší než koukat doma na televizi nebo jít na jinou akci, kde někdo vypráví, jak je dobrý.“

Se svými životními fiasky a zmařenými pracovními plány se návštěvníkům Fuckup Nights svěřilo již 86 osobností. Mezi ně patří například podnikatel Tomáš Čupr, zakladatel serverů Dáme jídlo, Rohlík a Slevomat, miliardář Karel Janeček nebo šéf projektu služby Liftago Juraj Atlas.

Ačkoli prostor i program DUP36 láká mnoho návštěvníků, budoucnost místa je nejistá. „Zvažujeme zavést v příštím roce systém patronů nebo oslovení firem, které by přispěly na chod celého prostoru. Jednoduše, chceme vytvořit okruh nakloněných lidí. Dále bychom to tu chtěli rozšířit. Pracujeme na stavebních úpravách,“ plánuje Studeník.

Spolu s Jakubem Cortésem ale mají podzemí pod Národní třídou pronajaté jen na dva roky. „Je tu tedy možnost, že nějaký člověk z toho udělá hotel. V ideálním případě se to tu zrekonstruuje, vrátíme se a vybudujeme prostor vyhovující všem standardům, s profesionální technikou. Na druhou stranu, v tom punkovém stylu to má něco do sebe.“