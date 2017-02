Reuters: IS vychovával v mosulském sirotčinci malé džihádisty k zabíjení

Radikály zajímaly děti ve věku od tří do 16 let. Dívky oddělili od chlapců a začali je připravovat jako novou generaci bojovníků. V Mosulu si k tomu vyčlenili bývalý sirotčinec ve čtvrti Zuhúr. Teď, kdy je východní část města osvobozena, je objekt prázdný, policie jej uzavřela. V lednu jej měli možnost navštívit pracovníci Reuters a našli tam důkazy o vymývání mozků, které IS praktikoval.



Na stěně byl nápis s výrokem připisovaným proroku Mohamedovi. Nabádá děti, aby se naučily plavat, střílet a jezdit na koni. Uvnitř objektu je bazén, nyní bez vody a plný odpadků.

V další místnosti zůstaly učebnice, které IS používal a upravil podle své ideologie. Matematické problémy se učily s pomocí obrázků vojenského materiálu, na obalu je obrázek pušky vytvořený z matematických rovnic. Učebnice dějepisu se zaměřovaly výhradně na rané období islámu a kladly důraz na bitvy.

V učebnici Angličtina pro Islámský stát se slovní zásoba učila s pomocí vojenských termínů - slova jako jablko a mravenec vedle termínů armáda, bomba a odstřelovač. Pojmy mučedník, špion a minomet se objevily vedle výrazů pro silniční přechod nebo zívání. Slovo žena vysvětloval obrázek beztvaré černé figury zcela zakryté nikábem. Všechny obličejové části jak lidí, tak zvířat byly v učebnici prázdné.

Jak vraždit vězně

Bývalý zaměstnanec sirotčince, jehož IS přinutil v zařízení zůstat, řekl, že dívky, které se tam občas také dostaly, byly většinou provdány za velitele radikálů. Muž odmítl z obavy o život nechat zveřejnit své jméno. IS stále kontroluje západní část města a muž byl zraněn v bojích o východní Mosul do nohy.

Podle něj radikálové, mezi nimiž byli hlavně Iráčané, učili šíitské děti modlit se podle sunnitské tradice a jezídy přinutili ke konverzi. Chlapci se učili recitovat korán zpaměti a s lidmi z ostatních komunit jednat jako s bezvěrci. Výcvik fyzické průpravy se odehrával na dvoře areálu.

Mezi rozbitým sklem, zbytky granátometu a ostatky sebevražedného atentátníka jsou vidět barevné plastové skluzavky a houpačky. Radikálové zde před ústupem loni kladli irácké armádě značný odpor.

Výpověď pracovníka sirotčince nelze nezávisle ověřit, avšak místní lidé o výcviku podávají podobné zprávy. Islámský stát navíc sám zveřejnil videa se záznamem výcviku mladých bojovníků. Obsahovala i přípravu na vraždění vězňů.

Vždy po několika týdnech se v Zuhúru objevily skupiny nových dětí, které IS přivážel z oblastí západně od Mosulu i ze Sýrie. Starší chlapci byli většinou přesunuti do Tall Afaru západně od Mosulu, kde se jim dostalo intenzivního výcviku pro boj i pro působení u islámských soudů nebo oddílů potírajících neřesti. „Po šesti měsících v táborech mohli někteří z těchto starších přijet za mladšími bratry a strávit s nimi víkend. Měli na sobě uniformu a byli ozbrojení,“ řekl pracovník sirotčince.

Jeden z těchto nově vycvičených hochů padl v létě v boji ve městě Fallúdža. Muž si pamatuje, že když se to dověděly ostatní děti, daly se do pláče. „Řekl jsem jim: ‚Když uvidíte armádu, zahoďte zbraně a řekněte, že jste sirotci. Možná ušetří vaše životy‘,“ řekl muž.