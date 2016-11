Revoluce proti systému volitelů. Skupina demokratů volá po bojkotu Clintonové i Trumpa

Nejméně půltucet podporovatelů neúspěšného demokratického kandidáta Bernieho Sanderse ze států Washington a Colorado se rozhodl, že začne lobbovat za změnu preferencí ostatních. Chtějí zabránit v prezidentství Donaldu Trumpovi. Především však je jejich hlavním plánem poukázat na problematičnost volebního systému, jež je starý skoro jako americká demokracie sama, 228 let.



CLINTONOVÁ ZÍSKALA O 2 MILIONY VÍCE HLASŮ Náskok Hillary Clintonové před Donaldem Trumpem vyplývající z prostého sečtení hlasů v prezidentských volbách překročil rekordní dva miliony. Podle sčítacích komisařů, jejichž práce ještě neskončila, získala demokratická kandidátka 64 223 958 voličských hlasů, zatímco její republikánský soupeř 62 206 395 hlasů. Konečné oficiální výsledky se čekají koncem listopadu. Náskok Clintonové je největší mezi prezidentskými kandidáty, kteří volby prohráli. V roce 2000 demokratický kandidát Al Gore prohrál s Georgem Bushem mladším, přestože i v tomto případě prostý součet hlasů vyzněl v jeho prospěch. Gore jich shromáždil o půl milionu víc než Bush, ale měl menší počet volitelů.



„Myslím si, že vedlejším produktem naší snahy může být seriózní zvážení fungování systému volitelů,“ řekl serveru Politico coloradský volitel demokratů Michael Baca. „Pokud se to dostane do Sněmovny reprezentantů, mohlo by se to přehoupnout v politickou ohnivou bouři,“ uvedl podle britského The Independent jiný volitel plánující vzpouru.

Po „krvavé“ předvolební kampani, která oslabila oba tábory, republikány i demokraty, vidí „vzbouřenci“ jako cestu postavit se proti oběma kandidátům. Navrhují dát hlas například neúspěšnému kandidátovi republikánů z roku 2012 Mittu Romneymu, nebo guvernérovi Ohia Johnu Kasichovi, jehož letos vyřadil z republikánských primárek Donald Trump.

„Pokud by nasbírali alespoň 8 nebo 10 volitelů, kteří by hlasovali pro někoho třetího, přilákalo by to určitě pozornost veřejnosti,“ připustil politolog George Edwards III., expert na systém volitelů z texaské univerzity A&M. Dodal však, že nikdy nebylo dost „neposlušných“ volitelů, aby to nějak výrazně ohrozilo pozici zvoleného prezidenta.

Bylo by ale více než neobvyklé, že by volitelé nerespektovali vůli voličů ve svých státech, někde jsou dokonce vázáni zákonem. Je tedy vysoce nepravděpodobné, že by se našlo potřebných 37 republikánských volitelů, kteří by se museli postavit proti Trumpovi.

Někteří demokraté se nechtějí smířit s výsledkem voleb, kdy v celkovém počtu hlasů získala Clintonová procentuálně víc než Trump. Proto hledají způsoby, jak výsledek ještě zvrátit. Ve středu se objevila informace o možných manipulacích a volání po přepočítání hlasů ze strany kybernetických expertů. Nedá se však očekávat, že by mohlo Trumpovu inauguraci ještě něco ohrozit.