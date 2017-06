Revoluce? Střídání stráží před Buckinghamským palácem poprvé velela žena

Megan Cuotová se stala první ženou, která vedla výměnu stráží před... | foto: Reuters

LONDÝN Megan Cuotová se stala první ženou, která velela střídání stráží. Kanaďanka sama o své roli říká, že ať už se tato událost stane něčím památným, pro ni to byla pocta. Příslušníci kanadské armády budou královnu chránit až do 3. července při příležitosti 150 let od vzniku Kanady, které je datované na 1. červenec 1867.