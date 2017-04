Režisér Šestého smyslu spojí pokračování dvou svých úspěšných filmů do jednoho

M. Night Shyamalan odpovídal na vzkazy fanoušků na sociální síti Twitter a tam také prozradil informace o plánovaném filmu Glass. Ten by měl být pokračováním dvou předchozích filmů a již podle názvu je patrné, že se pravděpodobně zaměří hlavně na postavu Eliaha Price (Samuel L. Jackson) z filmu Vyvolený, kterému nikdo neřekne jinak než pan Skleněný (Glass - anglicky sklo).

My new film is the sequel to #Unbreakable AND #Split. It was always my dream to have both films collide in this third film.