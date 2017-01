Režiséři, na které byste si měli po filmovém festivalu Sundance dát pozor

Feras Fayyad

Režisér vítězného dokumentu Last Men in Aleppo

Dokument je Fayyadovým prvním celovečerním snímkem. Ten se věnuje dnes populárnímu a médii probíranému tématu - zachycuje bezútěšnou situaci v syrském Aleppu. Film se zaměřuje hlavně na členy Bílých přileb, dobrovolnické jednotky civilní obrany, které mají za úkol pomáhat zasaženému obyvatelstvu. Fayyad se neštítil brutálních detailů, které jen prohlubují autenticitu snímku, ale zároveň zobrazuje detaily dojemné vděčnosti postižených ke svým zachráncům. Konflikt v Sýrii je populární téma a porota potvrdila, že málokdo ho umí zobrazit tak, jako se to povedlo Fayyadovi.

Tarik Saleh

Režisér a scénárista vítězného filmu The Nile Hilton Incident

Tarik Saleh je Švéd s egyptskými kořeny. V devadesátých letech platil za jednoho z nejlepších švédských sprejerů graffiti. Uměleckou stránku graffiti svým způsobem promítá i do svých děl, kde využívá četné montáže nebo vystřihované kulisy. Saleh spolupracuje se švédskou zpěvačkou Lykke Li, které režíroval několik klipů a ona si zahrála v Salehově detektivce Tommy. Film The Nile Hilton Incident se odehrává na pozadí egyptské revoluce. Detektiv Noredin dostane za úkol vyšetřit vraždu mladé zpěvačky, ale brzy zjišťuje, že je do případu zapletena nehezkým způsobem státní elita. Ponurý thriller sbírá kladná hodnocení diváků i kritiky.



Macon Blair

Režisér a scénárista nejlepšího filmu (podle americké poroty) I Don ́t Feel at Home in This World Anymore

Snímek je režijním debutem Macona Blaira, který byl znám spíše jako herec z filmů Blue Ruin a Green Room. Ruth žije v depresích a k tomu všemu jí vykradou dům. Žena se z toho ovšem nesloží a místo toho nalezne nový smysl života v pronásledování zlodějů. Na výpravě ji doplní její nesnesitelný soused. Až pozdě si ovšem oba uvědomují, že nejde o žádnou hru, a oni stojí proti bandě nevyzpytatelných kriminálníků. Recenze na snímek potvrzují, že Blairova prvotina je trefa do černého.



Matt Ruskin

Režisér a scénárista nejlepšího filmu podle diváků Crown Heights

Příběh Colina Warnera, muže odsouzeného na dvacet lez za vraždu, kterou nespáchal. Jeho nejlepší přítel Carl King zasvětí svůj život tomu, aby všem dokázal Warnerovu nevinu. Snímek je druhým režijním počinem Matta Ruskina, který film napsal na základě rozhovorů s opravdovým Colinem Warnerem. Diváky pak uchvátil právě citlivý scénář, který Ruskin na základě rozhovorů napsal. Hlavní roli si zahrál Lakeith Sanfield, který se proslavil rolí Snoop Dogga ve snímku Straight Outta Compton.



Francis Lee

Vítěz ceny za nejlepší režii za snímek God ́s Own Country

Režisér Francis Lee není žádným filmovým nováčkem. Teď se rozhodl se natočit film z prostředí, ve kterém sám vyrůstal. Jeho snímek God ́s Own Country je variací na snímek Zkrocená hora z malebných anglických pastvin. Farmář Johnny Saxby je nespokojen se svým životem - hodně pije a hledá si mizerné vztahy na jednu noc. Do cesty se mu však připlete rumunský imigrant a oba zažijí vztah, který je dočista změní. Podle Francise Leeho pro něj bylo nejdůležitější, aby snímek obklopil diváka svou atmosférou. Všechno muselo být autentické a ̈herce dokonce nechal pracovat na farmě, aby si řemeslo „zažili“.



Filmový festival Sundance byl založen roku 1985 jako projekt Sundance institutu, který v roce 1981 založil herec Robert Redford. Každý rok je do užšího výběru zvoleno okolo 200 filmů.