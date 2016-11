‚Už můžeme pracovat a neskrývat, že jsme trans‘, říká tvůrce seriálu Transparent Rhys Ernst

Lidovky.cz: Na seriálu Transparent pracujete od jeho začátku v roce 2014?Pocházím z nezávislého filmařského prostředí a můj absolventský film zahrnoval i trans postavu. Její identita ale nebyla hlavním aspektem příběhu. No a s tímhle filmem jsem se dostal na festival Sundance, kde jsem náhodou potkal Jill Solloway, tvůrkyni Transparentu. Té zrovna nikdo nedal příležitost režírovat – protože, ano, je to žena. Pouze určitý typ lidí dostává v Hollywoodu pracovní příležitosti. A tak to vzala do svých rukou a snažila se vyvíjet vlastní věci, stejně jako já. Ve stejnou dobu se také jeden z jejích rodičů vyoutoval jako trans. Po setkání v Sundance jsme zůstali v kontaktu, a když začala psát scénář prvního dílu, nabídla mi spolupráci. Od té doby spolu děláme. Právě začínáme psát čtvrtou řadu.

Lidovky.cz: Vy ale Transparent nepíšete, spíše konzultujete detaily scénáře, že?Správně, pracuji se scenáristy a poznámkuji každou verzi scénáře. Zaměřuji se na trans, queer a lesbické dějové linky, jsem takovým pastýřem těchto postav. Také navrhuji, kam by se jednotlivé linky mohly ubírat. Pracuji na tom se svou bývalou přítelkyní Zackary Drucker.

Lidovky.cz: Nejste přitom jediným trans tvůrcem seriálu, na place cíleně zaměstnáváte trans lidi.

To byl nápad Jill, a bylo to od ní naprosto úžasné. Podle ní jsme na place potřebovali větší diverzitu, konkrétně pak více trans kolegů. Takže jsme nabrali třeba trans kostyméra, režiséra nebo scenáristu, a to mění celou kulturu naší show. A všichni další kolegové, třeba heterosexuální řidiči, tvrdí chlapíci, kteří se nikdy nesetkali s LGBT problematikou, se najednou stali našimi velkými spojenci. Takže to ovlivnilo životy všech, což mi přijde skvělé.

Jeffrey Tambor v hlavní roli seriálu Transparent.

Lidovky.cz: Jak obsazujete trans postavy? Chcete, aby je hráli trans herci?

Kromě Jeffreyho Tambora (představitel hlavní postavy Maury, pozn. red.) hraje každou trans postavu trans osoba. Během poslední sezóny jsme takhle najali padesát lidí, ať už do štábu nebo do obsazení. To je nejvíc v historii Hollywoodu. Také jsme vytvořili databázi trans herců. Amazon navíc podpořil losangeleskou Pride, akci, která nemá nikdy velké sponzory. Lidé tam za námi chodí a každý má šanci se připojit k práci na Transparentu.

Rhys Ernst Americký filmař se dlouhodobě zabývá trans reprezentací ve filmové a televizní tvorbě. Je jedním z producentů seriálu Transparent, který letos získal osm cen Emmy, vytvořil také jeho úvodní titulkovou sekvenci. Je autorem webových sérií This Is Me (2015) a We’ve Been Around (2016). Je držitelem ceny Horizon Award; tu nadace Point Foundation uděluje tvůrcům, kteří přispívají k lepší reprezentaci LGBTQ komunity v médiích. Rhys Ernst žije v Los Angeles a v současnosti pracuje na svém prvním celovečerním filmu.

V Praze osobně uvede vybrané díly třetí série Transparent: pro diváky to bude historicky první příležitost vidět legálně kterékoli dílo z produkce Amazon. V rámci interaktivní diskuse pak promítne svou sérii We’ve Been Around o významných osobnostech v historii trans* hnutí. V pondělí 7. listopadu zahájil výstavu fotosérie Relationship, kterou v letech 2008 – 2014 vytvořil společně s bývalou partnerkou Zackary Drucker. Výstava v Galerii Ferdinanda Baumanna potrvá do 5. 12. 2016. Z výstavy Rhys Ernst, Zackary Drucker: Relationship

Lidovky.cz: Proč jste se ale rozhodli, že hlavní trans postavu bude hrát muž?

Bylo to rozhodnutí Jill, ale myslím, že je to dobré rozhodnutí. Maura také začne s tranzicí (procesu změny rodu a rodových znakův pozdějším věku - pozn. red.), takže jsem si říkal, že to vlastně dává smysl. Stejně jako třeba Hillary Swank v Kluci nepláčou, tam to také dávalo smysl. U Dánské dívky bych si přál, aby místo Eddieho Redmayna obsadili trans ženu, což je ale problematické, protože hlavní postava v tom filmu dlouho vystupuje v mužské roli. Mohli byste tam obsadit trans ženu, pokud by jí nevadilo, že by nějakou dobu hrála muže. V 99 procentech případů bychom ale měli do rolí trans lidí obsazovat trans herce. Ale i do cis (těch, co se identifikují s pohlavím, které jim bylo přiřknuto při narození - pozn. red.) rolí, trochu to celé otevřít. Trans lidé neměli v Hollywoodu dlouho žádnou šanci se prosadit, ale oni přece také potřebují zaměstnání.

Lidovky.cz: Jaké to bylo, když jste Tambora poprvé oblékli do ženských šatů?

Rád s herci prostě vyrazím na oběd do města, musí ale být v roli, kterou dostali. Rozhodli jsme, že Jeffreyho vezmeme takhle do trans baru. Poprvé se tak stal Maurou. Byl strašně nervózní, nikdy na sobě neměl šaty, procházel rušnými chodbami hotelu a celý se třásl. Pak jsme dorazili do baru. Tam jsme zažili úžasnou noc, Jeffrey tančil a dokonce se to stalo inspirací pro jednu epizodu. Jeffrey chce neustále vědět, co si myslíme o jeho výkonu, pořád o tom spolu mluvíme. A někdy dostává i rady typu: „překřiž nohy!“ (smích). Nedávno také učil na hereckém workshopu pro trans lidi, měl úžasný proslov na Emmy, kde prohlásil, že doufá, že je posledním cis mužem, který hraje trans roli.

Lidovky.cz: V jedné z epizod Transparentu jedna z postav řekne, že gayové a lesby jsou už „v pohodě“, součástí společnosti, ale že trans lidé před sebou mají ještě dlouhou cestu. Jak to vidíte vy?

V posledních letech se toho v Americe strašně moc změnilo, trans lidé jsou mnohem více vidět v médiích. Nečekal jsem, že se to stane takhle rychle. Kultura se díky tomu mění. Ale zlaté časy nezažíváme, spoustě trans lidí se život zhoršil. Zvýšil se počet vražd, zejména trans žen, které nejsou bílé. Stoupá i počet sebevražd. Problémem je i přístup ke zdravotní péči a zmíněný nedostatek zaměstnání. Trans lidé se pak třeba musí uchylovat k prostituci, což jen zvyšuje uvedené problémy.

Lidovky.cz: Jak trans lidem pomáhá americká celebrita Caitlyn Jenner? Viděl jsem, že na Instagramu spolu máte fotku.

Potkal jsem Caitlyn asi jednou nebo dvakrát, neznám ji úplně dobře. Myslím, že je cool. Myslí věci dobře, učí se, je v tom nová. Bylo jen otázkou času, kdy někdo strašně známý, nějaké světoznámé jméno, vystoupí jako trans osoba. A že to svět bude sledovat a bude se učit, jak to přijmout. Lidé ji kritizují, což chápu a někdy s tím souhlasím, přesto si myslím, že je důležitou součástí našeho hnutí. V její show I Am Cait se fascinujícím způsobem mísila nízká a vysoká kultura.

Lidovky.cz: Co vám osobně Transparent dal?

Naučil mě, že mohu být v práci hrdě sám sebou. To jsem nemyslel, že se někdy stane. Pracuji v tomhle byznysu od roku 2004 a před tranzicí jsem zažil hodně diskriminace. Neidentifikoval jsem se s žádným genderem a nedostával jsem práci jenom kvůli tomu, jak jsem vypadal. Nikdy neřekli proč, ale bylo to jasné. Myslel jsem si, že budu muset začít zastírat, že jsem trans. Až Transparent mě naučil, že mohu být sám sebou. Začal jsem si také uvědomovat: co kdybych umřel a nikdo vlastně nevěděl, že jsem trans? Můj život se také odráží v mojí práci, která je díky tomu mnohem autentičtější.

Lidovky.cz: Jaká byla vaše osobní zkušenost s tranzicií?

Prošel jsem tím asi před osmi lety. Tranzici jsem zahájil asi půl roku předtím, než jsem se z New Yorku přestěhoval do Kalifornie. Začal jsem vypadat mužněji a také jsem se vydal na road trip přes celé Spojené státy, s trans kamarádem, kočkou a všemi svými věcmi. O tom je také ten můj film ze Sundance.

Lidovky.cz: A jak se vám v Los Angeles žije? Nechybí vám New York?

Los Angeles je super, mám to tam moc rád. I když před přestěhováním jsem si myslel, že to tam bude vypadat jak v Pobřežní hlídce (smích). Ze spousty filmů a seriálů máme pocit, že L.A. je umělohmotné nebo divné město, ale ve skutečnosti je – v dobrém slova smyslu – mnohem komplikovanější. Je tam skvělá umělecká scéna i LGBT komunita. V L.A. můžete v práci víc riskovat, a když se to třeba nepodaří, tak to není konec světa. Dřív tam bylo mnohem levnější bydlení, nájmy se ale dost zvedly. Tak je tomu v mnoha městech, třeba i v San Francisku. A New York? Ten pro mě nebyl tím pravým. Některým lidem jeho rychlé tempo vyhovuje. Mají rádi, jak je to město vlastně šílené. Ale já mám raději klidnější a pomalejší životní styl. Miluju, když třeba můžu pracovat na zahradě. Tam relaxuji.

Lidovky.cz: Na čem teď pracujete?

Na buddy movie! Bude to dvou transgender chlápcích ve středním věku. Myslím, že to bude hodně vtipné. Bude se to částečně odehrávat v poušti u Los Angeles, což je prostě úžasné místo, kam se rád jezdím uklidit. Pracovat i odpočívat. Vypadá to tam jak někde na Marsu.

Lidovky.cz: Řekl byste mi také něco o vaší výstavě, kterou uvedete na Mezipatrech?

Je o mně a o Zackary, trans ženě, o které jsem již mluvil a kterou jsem potkal v Los Angeles skrze kamaráda. Začali jsme spolu chodit. Bylo to pro nás překvapující, protože jsme nikdy nerandili s nikým podobným. Ale stalo se to. Oba jsme také začínali s tranzicí, oba jsme rádi fotili, tak jsme to spojili. Vznikl obrovský archiv fotek, který lidi začal zajímat. Jsou hodně osobní. Pak jsme se rozešli, ale oba stále pracujeme na Transparentu. Význam těch fotek se pro mě tedy postupně změnil. Teď je to spíš ve stylu: ukazuji pár fotek se svojí ex, a je to trochu divné. (smích)