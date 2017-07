Řídit auto dívky v Saúdské Arábii nesmí, poprvé v historii jim ale začne tělocvik

Podle striktního výkladu islámu v Saúdské Arábii a v návaznosti na kmenové právo musí dodržovat ženy mnoho pro Západ nepředstavitelných nařízení. V oblékání mají jedny z nejpřísnějších pravidel, nesmí řídit auta, ani samy cestovat do zahraničí. Některé zdravotní zákroky jim musí nejdřív schválit nějaký poručník, otec, manžel, v některých případech i syn.

Nových možností se však dočkají školou povinné dívky. Od nastupujícího školního roku budou moci chodit do tělesné výchovy. Jaké aktivity bude takový školní předmět obnášet, však zatím jasné není. Podle tamního ministerstva školství bude zaváděn postupně a „v souladu s právem šaría“.

„Sporty jsou pokrok. Jde o historické rozhodnutí,“ řekla podle agentury Reuters Lina Almaínová, zakladatelka prvního ženského sportovního klubu v Saúdské Arábii, basketbalového týmu Jeddah United.

Jde o poměrně nečekaný krok, vzhledem k tomu, že v království na Arabském poloostrově s nevolí mnoho lidí pohlíží na sportování žen obecně. Důvody jsou různé. Někteří konzervativci mají strach, že si ženy zvyknou na nošení sportovní oblečení a ztratí svou cudnost. Podle jiných je zase sportování proti ženské přirozenosti. Buduje totiž svaly, kvůli nimž následně ženy vypadají jako muži.

„Celé je to o myšlence obrany ženskosti,“ řekla americkému listu The New York Times Hatún al-Fassiová, saúdská specialistka na historii žen. Spolu s dalšími bojovnicemi za ženská práva však chválila rozhodnutí, protože si myslí, že otevírá dívkám nové možnosti. „Je klíčové, aby měly dívky možnost naučit se starat o svá těla a respektovat je,“ dodala.

Nejsou tělocvičny ani učitelky

Postavení žen ve školském systému se v pouštním království mění pozvolna. Je to teprve málo přes půl století od chvíle, kdy se v roce 1960 v Saúdské Arábii otevřely první dívčí školy. Tehdy to vyvolalo mohutné protesty. Dodnes neexistují společné školní ústavy a na univerzitách se počet ženských studentek začal zvyšovat až v posledních dekádách, kdy po zemi rostou ženské fakulty jako houby po dešti.

I přes takový vývoj na univerzitách bude pro saúdské úřady obtížné mít dostatek trénovaných učitelek tělesné výchovy. Ve vysokém školství totiž neexistují obory, které by ženy k podobné profesní dráze trénovaly. Kromě toho na dívčích základních a středních školách většinou neexistuje sportovní vybavení, tělocvičny či posilovny. „Logistika byla vždy jednou z výzev. Neměli jsme ve školách vybavení a instruktorky začali školit až teď,“ postěžovala si Almaínová.

Dívkám na soukromých školách možnost sportovat povolili v Saúdské Arábii před čtyřmi lety. I ty, které je nenavštěvovaly, ale dostaly svolení od rodiny, mohly ve volném čase posilovat nebo sportovat. „Bude to ještě velmi složité, protože se začíná v podstatě od nuly,“ vysvětlila al-Fassiová.

Saúdské ministerstvo školství rozhodnutí rozšířit tělesnou průpravu na všechny dívky prezentuje jako součást Vize 2030. Jde o loňský plán korunního prince Mohameda bin Salmána, podle něhož se má zmodernizovat saúdské hospodářství. Jeho cílem je ale také zvýšit kvalitu života a zasloužit se o to, aby si jej obyvatelé užívali. Součástí toho je snaha přimět alespoň 40 procent populace, aby alespoň jednou týdně cvičila. V současnosti se je to přitom podle saúdských statistik pouhých 13 procent. Na situaci ženských sportovkyň to však zatím mnoho nemění.

V roce 2012 měl největší stát na Arabském poloostrově dvě ženské účastnice letní olympiády v Londýně. Stalo se tak ale až poté, co Mezinárodní olympijský výbor pohrozil, že se nebude moct země zúčastnit, pokud vyšle na hry pouze muže. V roce 2016 se už v Saúdské Arábii poučili a v Riu se na olympijských hrách objevila čtveřice závodnic.