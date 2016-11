LN: Co jsou ona důležitá témata, na něž se zaměříte?

Pro nás jsou nejdůležitější tyto oblasti: Rodina, bezpečnost, spravedlnost, odpovědnost a národní bohatství. To vše zastřešují národní zájmy. To znamená, že orientací pro směřování a měřítkem úspěšnosti bude prospěch naší země. Podobné priority mají i ostatní strany. My se od nich lišíme metodou politiky.

Přitom nám budou vodítkem čtyři pravidla, která se týkají způsobu hledání a uskutečňování řešení. „Pravidlo 20/80“ umožňuje vyhledávat hlavní příčiny událostí ve společnosti. „Národní perspektiva“ podtrhuje nutnost specifického přístupu k řešení problémů naší země. Pravidlo „zdrženlivosti“ znamená snahu o omezení kontrolní a regulační posedlosti, typické pro dosud používaný styl politiky. A „respekt k oponentům“ neznamená pouze civilizovanější formy politické komunikace. Chceme hlavně prospět této zemi. A když Realisté uvidí, že nějaký plán vlády tomuto cíli slouží, tak ho budou podporovat, třeba i z opozice.

LN: Jaký má být nový způsob vládnutí, jejž prosazujete?

Dosavadní styl vládnutí je založen na mylné víře, že lze zcela rozpoznat zákonitosti fungování společnosti, že politici dokážou uskutečňovat dlouhodobé a velkoplošné plány a že společnost lze řídit pomocí norem na všechno. Proto také vlády reagují na každý neúspěch snahou o ještě detailnější řízení. Náš styl vládnutí je popsán v Realistickém kodexu na našich webových stránkách.

Mimo tento dokument budou zájemci na našich stránkách nalézat i kratší vysvětlení (videa a texty) toho, jak chceme politicky pracovat. Naše politika se bude soustřeďovat na zvláště důležitá témata a nebude se věnovat úplně všemu, jak to činí etablované strany. Budeme se zabývat všemi důležitými tématy, ale nikoliv do všech detailů. Nemám zde více prostoru, a proto odkazuji na zmíněné dokumenty.

LN: Mezi zakladateli Realistů máte řadu osobností. Jaké budou jejich role ve straně?

Každý si v našem projektu hledá svou roli sám, podle svých ambicí a odbornosti. Část kolegů se bude podílet na tvorbě volebního programu, někteří budou pomáhat při budování zázemí a lokálních organizací, někteří budou kandidovat ve volbách a vstoupí do aktivní politiky.

LN: Ve volbách zpravidla uspějí celostátní strany. Jak budujete regionální strukturu?

Na nedostatek lidí si nemůžeme ztěžovat. A jelikož jsme realisté, tak potřebné struktury již pár měsíců budujeme. Ve většině krajů již spolupracujeme s lidmi, kteří jsou znalci tamního prostředí a pomáhají nám tvořit lokální zázemí. Ti budou hrát klíčovou roli, až koncem ledna otevřeme stranu veřejnosti.

LN: Myslíte si, že právě vám se podaří integrovat různé směry a „vychytat“ voliče, jejichž hlasy jsou dosud roztříštěny do více stran?

Myslím, že bychom mohli být zajímavou možností pro nevoliče, kteří pro sebe nenalezli přijatelnou politickou stranu. Dosavadní voliče ostatních stran bychom mohli zaujmout proto, že naše strana používá originální metodu vládnutí, a proto, že chceme dávat přednost zájmům našich občanů. Přitažliví bychom mohli být i pro ty, kteří jsou již přesyceni tím, že ať volí kohokoli, dostanou vždycky víceméně tu samou politiku.

LN: Spolumajitel Penty Marek Dospiva se veřejně přihlásil k podpoře vaší strany. Jak dobře se s ním znáte?

Zaznamenal jsem, že pan Dospiva jako fyzická osoba vážně zvažuje podporu Realistů. Pan Dospiva podporoval Institut 2080, zejména proto, že má zájem o to, jak posuzuji politické a ekonomické otázky u nás doma a ve světě, a o moje myšlení vůbec.

LN: Jak jste na tom s financemi? Jaký má strana rozpočet a bude do něj pan Dospiva přispívat?

Potenciální sponzoři se na nás již obracejí. Vážíme si toho a věříme, že nás jich co nejvíce podpoří. Vše je zatím ve fázi jednání. Jelikož strana ještě není registrovaná, nemůžeme ani přijímat žádné sponzorské příspěvky.

LN: Rezignoval jste na členství ve správní radě Institutu 2080. Budou Realisté s tímto myšlenkovým trustem propojeni – například na expertní bázi?

I v tomto ohledu se lišíme od ostatních stran. Nejprve jsme založili Institut 2080 a věnovali se koncepční práci a teprve poté jsme založili i stranu. Realisté a Institut 2080 jsou dvě různé organizace. Spolupráce na expertní úrovni bude existovat.

LN: Uvažujete o tom, že byste v blížících se volbách kandidoval na prezidenta?

Neuvažuji.