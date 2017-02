Dalšími hvězdami Rock for People jsou Cage The Elephant. Možná přivezou Grammy

Alternativně rockoví Cage The Elephant vydali čtyři alba, z nichž světovou slávu jim zajistilo to předposlední, na alternativní Grammy nominované Melophobia. Na čtvrtém albu Tell Me I’m Pretty, které vyšlo na sklonku předminulého roku a produkoval ho Dan Auerbach z Black Keys, v této cestě pokračují. Vysloužili si jím opět nominaci na Grammy, tentokrát v kategorii nejlepší rockové album.

Cage the Elephant se v Česku ukázali už loni v létě v pražském Lucerna Music Baru. Letos v létě se chystají na americké turné, přesto si však na pár koncertů odskočí i na starý kontinent. Jednou ze zastávek bude i hradecký Rock for People.

Do hradeckého Festival Parku dorazí také jedna z nejžhavějších rockových kapel britské scény posledních let Marmozets a na Mercury Prize nominovaní pankáči Slaves. Ti se tak připojí k Evanescence, Foster the People, The Bloody Beetroots Live a Moose Blood. Celkem na festivalu vystoupí přes 100 interpretů a organizátoři počítají se zveřejněním dalších jmen v průběhu následujících týdnů.

Vstupenky jsou v prodeji na www.rockforpeople.cz. Aktuální edice celofestivalových pasů je až do 31. března nebo do vyprodání edice v prodeji za cenu 1 800 korun. K dispozici jsou také kombotickety nebo speciální edice vstupenek pro juniory od 15 do 17 let za cenu 1 300 korun.