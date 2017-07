Roďte dřív, vyzývá stát. Vyšší rodičovská a dostupné bydlení mají Čechy motivovat

PRAHA Fakta mluví jasně. Každý čtvrtý pár v Česku má problémy s početím dítěte. A to i proto, že věk prvorodiček za posledních deset let se zvýšil na 28,2 roku.

Do roku 2050 bude v tuzemsku žít přes tři miliony seniorů nad 65 let. Zajistit, aby česká populace pouze nestárla, má koncepce rodinné politiky. Tu připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí, zdravotnický resort, ekonomové, sociologové a demografové. Zabývat se jí má ještě tato vláda.



LN mají koncepci k dispozici. Počítá se 40 opatřeními, která mají motivovat mladé zakládat rodiny dříve, tedy v lepší zdravotní kondici. A také s možností vrátit se na pracovní trh a slušně bydlet.

Přesvědčit by je měla podpora flexibilních úvazků, výstavba „startovacích“ bytů, zvýšení rodičovské až na 250 tisíc korun, navýšení mateřské a lepší předškolní péče.

Stát si navíc uvědomuje, že aktuální situace nemá dopad jen na demografické údaje. „V Česku se v posledních desetiletích přirozeně posunula hranice pro zakládání rodin až k věku 30 let. S tímto posunem roste podíl neplodných párů, k neplodnosti však přispívá rovněž životní styl, vysoká hladina stresu a znečištěné životní prostředí,“ píše se v dokumentu.

„Neplodnost má nejen svoji zdravotní, ale i sociální stránku,“ okomentoval situaci Jiří Vaněk z tiskového odboru ministerstva práce a sociálních věcí.

Jitka Rychtaříková z katedry demografie Univerzity Karlovy považuje za zásadní zlepšení systému mateřinek. „Předškolní péče musí být levná a dostupná. Bez toho to nepůjde. Severní Evropa to tak má nastavené, a má proto i vyšší plodnost. Obyvatelstvo se ve svých postojích už posunulo dál. Řešit například přídavky na třetí dítě je hezké, tři děti má ale málokdo. Důležité je mít to první a druhé.“