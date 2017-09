Rohingům v Bangladéši hrozí smrt, varuje organizace. Nemají vodu ani bydlení

DHÁKA Migrantům z muslimské menšiny Rohingů, kteří v posledních týdnech uprchli před násilím z převážně buddhistické Barmy do sousedního Bangladéše, hrozí smrt kvůli nedostatku jídla, vody i ubytovacích kapacit. Podle agentury Reuters před tím varuje humanitární organizace Save the Children.

Generální tajemník OSN António Guterres v rozhovoru s BBC řekl, že barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij má poslední šanci zastavit ofenzivu armády, kvůli které ze svých domovů uprchlo už na 410 000 Rohingů.



„Pokud tu situaci teď nezmění, tak si myslím, že se stane hrozná tragédie, kterou podle mě nepůjde v budoucnu zvrátit,“ řekl Guterres. Su Ťij se v úterý k současné krizi vyjádří v projevu k národu. Tato držitelka Nobelovy ceny za mír čelí kritice za vlažný přístup k současné uprchlické krizi, která se odehrává na západě Barmy a kterou OSN označuje za etnické čistky.

Barma Rohingy neuznává jako etnikum, dlouhodobě je pronásleduje a upírá jim občanství a základní lidská práva. Nejnovější vlna násilí v Barmě začala, když povstalci z řad Rohingů 25. srpna zaútočili na několik desítek policejních stanic a vojenských stanovišť v barmském Arakanském státě. Armáda zahájila protiofenzivu, jejímž cílem je podle kritiků vyhnat Rohingy z Barmy.

„Mnoho lidí přichází (do Bangladéše) hladových, vyčerpaných, bez jídla nebo vody,“ cituje v neděli agentura Reuters Marka Pierceho ze Save the Children (Zachraňte děti). „Velké starosti mi dělá to, že kvůli velkým počtům potřebných chybí jídlo, voda, ubytování a základní hygienické pomůcky. Pokud rodiny nejsou schopny naplnit své základní potřeby, budou strádat ještě více a může docházet ke ztrátám na životech,“ varoval Pierce. Podle něj musí k řešení krize větší částkou pomoci mezinárodní společenství.

Bangladéšské úřady omezují volný pohyb Rohingů po této zemi, nebudou například moci smět cestovat mimo určené místo. Dopravci a řidiči dostali výzvu, aby nepřeváželi uprchlíky a majitelé nemovitostí jim nemají pronajímat bydlení. U města Cox’s Bazar úřady plánují vybudovat ubikace pro statisíce uprchlíků z Barmy.

Podle analytiků, na něž se odvolává BBC, se vláda Bangladéše snaží zabránit tomu, aby Rohingové splynuli s místním obyvatelstvem. Doufá, že je bude moci vrátit do Barmy, nebo dokonce poslat do nějaké třetí země.