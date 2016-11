Rok za hanobení prezidenta? Bělobrádek se zaposlouchal do Plastiků, pravice návrh kritizuje

Bohuslav Sobotka, premiér a předseda ČSSD

Obnovením trestání hanobení prezidenta by se trestní právo začalo užívat v politickém souboji. Divím se, jaké mají poslanci starosti. Měli by řešit jiné věci.

Vojtěch Filip, předseda KSČM

Věc jsme probírali v klubu. Do zákona o státní službě byla zařazena ochrana státních úředníků. Pokud jsou na žádost soudců trestně právně chráněni soudci, což je logické při principu dělby moci a začali se obdobně chránit i státní úředníci, je nelogické, aby zůstal nechráněný prezident a úřad prezidenta.



Petr Fiala, předseda ODS



Divím se, čím vším se někteří poslanci zabývají. Aby pak někdo nehanobil je. Ale na to muže být další zákon...

Miroslav Kalousek, předseda TOP 09



Je ve vlastním zájmu Miloše Zemana,aby se to nikdy neschválilo.On sám by byl v konfliktu se zákonem minimálně jednou týdně.



Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL

Nebudu se vyjadřovat k něčemu, co neznám, sdělil serveru Lidovky.cz. Později ale poslal SMS odkaz na písničku od The PlasticPeopleof The Universe s názvem „Ach to státu hanobení“.



Petr Gazdík, předseda STAN

Zajímavé je, že tento zákon prosazuje skupina, z nichž značná část nemohla panu prezidentu (Václavu) Havlovi „přijít na jméno“ a hanobila jej kde mohla. Obecně nesouhlasím s tím, že se dělají zákony na míru kvůli někomu konkrétnímu.



Pokud máme přímo voleného prezidenta, musíme ho opravdu chránit pod hrozbou trestu? Prezident ve svobodné společnosti má mít autoritu přirozenou, ne vynucenou. A vadí mi i povýšenecké zdůvodnění, že navrhovatelé chtějí občany „vychovávat“. Myslel jsem, že toto už pominulo. Nebo se vracíme do minulého režimu?

Tomio Okamura, předseda SPD

Jsem zapřísáhlý demokrat, a proto jsem proti jakémukoli omezování svobody slova i kritiky, ať se mi může jevit neoprávněná. Proto nejsem spolupředkladatelem tohoto návrhu, přestože mi to bylo nabídnuto. Návrh zákona předkládaného skupinou poslanců v čele s poslancem Vondráčkem z KSČM tedy nepodporuji, ale my v SPD zvažujeme jiný návrh - a to je trestat hanobení státních symbolů. Ty zasluhují nejen úctu a vážnost, ale neumí se samy bránit. (Redakčně zkráceno)