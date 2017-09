Roky nikomu nevadili. V Piešťanech se začíná objevovat nenávist k muslimům, všímá si deník NY Times

PIEŠŤANY/PRAHA Nadávky, pokřikování i rozbitá okna. Atmosféra ve světoznámých lázních ve slovenských Piešťanech se začíná měnit. Roky do města jezdily tisíce muslimů, ale v poslední době se začínají objevovat první slovní útoky na turisty. Podle mluvčí primátora Evy Bereczové bude ještě hůř. Silný mandát má totiž ve volbách získat protiimigrantská strana Milana Kotleby.

Podle některých začali jezdit do vyhlášených lázní ve slovenských Piešťanech Arabové již v 60. letech. V ani ne třiceti tisícovém městě se během každého roku objeví kolem 619 tisíc zahraničních turistů.

Roky nikomu nevadili. Podle deníku New York Times se však začíná mezinárodní prostředí příjemného lázeňského města měnit. S vzestupem populistických hnutí podpořených uprchlickou vlnou, ze začínají objevovat slovní i fyzické útoky na turisty muslimského původu.

Jeden z nich, Hassan al Mekhyal, si pro deník postěžoval, že ačkoliv jezdí do Piešťan již několik let, letos se poprvé setkal on i jeho žena s negativní reakcí. V místním obchodě Tesco začal na Hassanovu manželku místní muž pokřikovat, ať táhne domů a další nadávky.



Podobně situaci vnímá i místní provozovatel občerstvení s kebabem Ilknur Perda. V podniku prý nikdy nevznikl žádný konflikt mezi muslimskými zákazníky a Slováky. Až do minulého roku.

„Bylo to plné nenávisti,“ popisuje Perda. Dvaadvacetiletý slovenský mladík se prý v podniku zvedl a začal nadávat jednomu ze zákazníků. „Ten večer se pak vrátil a vymlátil mi všechna okna.“



„Lidé mají čím dál více drzosti říct na veřejnosti věci, které by si dříve nedovolili,“ říká mluvčí primátora Eva Bereczová. „A nejspíš bude ještě hůř.“



Mají získat třetinu v zastupitelstvu

Podle NYT mají podle průzkumů v Piešťanech dobrou třetinu hlasů v nejbližších volbách získat populisté ze strany Mariána Kotleby. A v tuto chvíli již mají v místním zastupitelstvu dvě křesla.

„Nedávno jsem šla o bazénu s přáteli a potkali jsme se tam s dalšími lidmi. Zjistila jsem, že jsem byla jediná z nich, kdo nevolil Kotlebu. Začali mě urážet a říkat, že jsem naivní,“ sdělila deníku Bereczová.



Do piešťanského lázeňského komplexu se dostane ročně na 12,5 tisíce občanů Saudské Arábie, Kuvajtu, Libanonu, nebo Spojených arabských emirátů. Lázně také navštíví na šest tisíc Izraelců.

„Se vztahy mezi Izraelci a muslimy nemáme. Přijedou sem za léčením, ne proto, aby dělali problémy,“ vysvětluje Monika Koborová z hotelu Thermia Palace.