Rolling Stones přicházejí po deseti letech s novým albem. Je věnované blues 50. let

„Je to nefalšovaná exploze nešizeného rockového blues. Keith Richards předvádí sóla s úlisnými akordy, rytmus Charlieho Wattse se pohupuje v pozadí. Zvuk harmoniky Micka Jaggera připomíná nářek posledního přeživšího apokalyptických povodní na řece Mississippi a ani Ron Wood nezklamal svými tvrdými riffy,“ napsal britský list The Telegraph, od kterého si „stouni“ vysloužili maximální počet hvězdiček. Dodává jen, že „ nechápe, proč album nevydali už dřív.“

Album umělci nahrávali v British Grove Studios v západním Londýně, nedaleko od klubů a hospod, kde kapela v šedesátých letech prožívala své bouřlivé začátky. Nahrávalo se loni v prosinci, prý jen tři dny. Album produkovali Don Was a Glimmer Twins. Ve dvou z celkem 12 skladeb si zahrál i britský hudebník a bluesový mistr Eric Clapton, který si to podle členů skupiny velmi užil.



Jedná se o první album, ve kterém kapela nepřichází s žádnými novými skladbami. Celé album je převzato z chicagské bluesové scény 50. let. Podle The Telegraph však kapela známým písním dodala vlastního ducha, z něhož je znát nadšení a propojenost všech členů skupiny.



Americký deník The New York Post si naopak neodpustil jízlivou poznámku, že album „zavání teambuildingem“, protože vztahy mezi muzikanty v posledních letech nebyly nejlepší. List dodal, že album se dobře poslouchá také proto, že skladby bluesových velikánů jsou jednou z mála věcí, která dokáže srovnat kolosální ega čtyř hudebníků.

Na dotaz serveru Daily Mail, zda Britové vydají v blízké době další album, kytarista Richards odpověděl, že Rolling Stones „nikdy nic neplánují“. Jsou prý spontánní, čehož je Blue & Lonesome důkazem.

Rockoví veteráni Keith Richards, Mick Jagger, Charlie Watts a Ron Wood se proslavili hity jako Jumpin’ Jack Flash, Bitch, Honky-Tonk Women, You Can’t Always Get What You Want nebo (I Can’t Get No) Satisfaction. Nezdolná čtveřice, v níž nejmladšímu členovi bude příští rok 70 let, také dál úspěšně koncertuje.