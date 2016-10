Na novém albu se „stouni“ vracejí ke stylu blues, se kterým kdysi začínali. Nahrávání ve studiu British Grove Studios v západním Londýně trvalo slavné čtveřici jen tři dny. Na dvou z celkem 12 písní si zahrál i britský hudebník a bluesový mistr Eric Clapton, dodala AP.



Rockoví veteráni Keith Richards, Mick Jagger, Charlie Watts a Ron Wood se proslavili hity jako Jumpin’ Jack Flash, Bitch, Honky-Tonk Women, Midnight Rambler, Gimme Shelter, Sympathy for the Devil, You Can’t Always Get What You Want a (I Can’t Get No) Satisfaction. Nezdolná čtveřice, v níž nejmladšímu členovi bude příští rok 70 let, také dál úspěšně koncertuje.