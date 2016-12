Láska: Odmítnutí odposlechů v kauze Rath je skandální a odporuje dosavadní praxi

Bývalý hejtman David Rath byl v roce 2015 nepravomocně odsouzen na 8,5 roku do vězení a k propadnutí majetku ve výši 20 milionů korun za korupční kauzu z května 2012. Po řadě stížností jeho advokátů ale nyní vrchní soud zamítl klíčové důkazy obžaloby.

Podle soudce Vrchního soudu Petra Zelenky byla totiž v kauze Davida Ratha objevena zásadní procesní vada. Použití odposlechů bylo nezákonné, protože Ústecký soud dostatečně nezdůvodnil, proč vydal povolení k odposlechu Ratha a dalších aktérů kauzy. Avšak obžaloba je založena hlavně na těchto odposleších. Bývalý politik za ČSSD David Rath má tak naději na nový verdikt.

Lidovky.cz: Vrchní soud smetl ze stolu použití odposlechů, jakožto klíčových důkazů v kauze Rath. Jakou roli bude rozhodnutí o odposleších v této kauze hrát?

Bude to hrát naprosto stěžejní roli. Pokud by tedy zůstalo v platnosti, že odposlechy jsou nezákonné, s tím ale já hrubě nesouhlasím, ale já bohužel nejsem soudce, znamenalo by to nejen, že by nemohly být využity odposlechy jako takové, ale jak soudce naznačil, on by zpochybňoval i další důkazy, ke kterým se policie dostala díky informacím z odposlechů.

V podstatě ten dopad by byl naprosto zdrcující a víceméně z toho rozhodnutí pana soudce Zelenky vyplývá, a on to nemůže říct na plná ústa nebo nechce, že dle jeho názoru pana Ratha nelze odsoudit, protože skoro žádný důkaz není použitelný a všechny důkazy bude zpochybňovat. Je řada důkazů, které nejsou přímo z odposlechů, ale ke kterým se policie dostala díky informacím z odposlechů.

To znamená, že podle této situace by státnímu zástupci nezůstalo v ruce vůbec nic. Ale já musím znovu zopakovat, že ten názor Vrchního soudu je zcela skandální a naprosto v rozporu s dosavadní soudní praxí. Je to výstřel do úplně jiných končin.

Lidovky. cz: Obecně jsou odposlechy pro řadu korupčních kauz nezbytné. Jak by se tyto kauzy mohly dál jinak dokazovat?

Pokud by měl být tento názor brán v potaz i do budoucna, tak v podstatě do budoucna nebudeme moci odposlechy nařídit. Odposlechy nařizujete v situaci, kdy máte už nějaké základní podezření a pan soudce chce, abyste už v podstatě přednášeli důkazy do rozhodnutí o nařízení odposlechu.

To znamená, že podle této praxe by nebylo možné odposlechy nařizovat. A jak říkám, v korupční kauze by se spoléhalo na to, kdo přesvědčí soudce o tom, že má pravdu. Kolikrát jsou to výpovědi proti výpovědi a soudce si musí vybrat, což je tedy hodně nešťastné, protože pak by rozhodující rozsudky měly být postavené na tom, jak se soudce rozhodne, komu ze svědků věří. Nebude tady řeč o žádném právu, ale bude to nahodilá loterie.

Lidovky.cz: Jak vůbec doposud probíhalo používání odposlechů?

Dosavadní praxe používání odposlechů byla naprosto v pořádku, zákonná. Rozhodnutí Vrchního soudu naprosto rozbíjí tuto praxi. Podle mě je naprosto nesmyslné, abychom teď hledali nějakou okliku, jak to budeme dělat jinak. Soustředil bych se spíše na to, aby přes stížnost pro porušení zákona a přes podnět ministra spravedlnosti bylo rozhodnuto, že tohle usnesení bylo naprosto devastující a dle mého názoru nezákonné.

Lidovky.cz: Je známo, že se v některých případech nařízené odposlechy zneužívají. Kde je podle vás ta hranice, co ještě odposlouchávat a co už ne?

To je o tom, že se musí postupovat velmi citlivě. Nejenom legislativa i praxe okolo odposlechů se musí posuzovat. Musí se reagovat třeba na negativní trendy, které se objeví. To je v pořádku a to se i v minulosti dělo. Teď ale přišel takový fatální výstřel, který boří všechno, co do této doby bylo. Já si myslím, že praxe okolo odposlechů probíhala dobře, že se mohly používat.

Zároveň bylo citlivě reagováno na to, když došlo někde k jejich zneužití a pravidla se opatrně zpřísňovala. Podle mě ten vývoj legislativy i praxe šel dobrým směrem, akorát teď kvůli jednomu ex-politikovi a pravděpodobnému strachu z toho, co by mluvil, kdyby by byl ve výkonu trestu, všechno zboříme. Kvůli jednomu případu rozbijeme všechnu praxi, kterou tady deset let tvoříme. Mně to přijde naprosto fatální a nezodpovědné.