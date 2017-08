Dolejš nahlédl do spisu k Čapímu hnízdu. Žaloba policie není uspěchaná, míní poslanec

PRAHA Poslanec KSČM Jiří Dolejš využil jako třetí člen mandátového a imunitního výboru možnosti nahlédnout do obsáhlého vyšetřovacího spisu ke kauze Čapí hnízdo. Na policii v pondělí odpoledne strávil zhruba dvě hodiny, během té doby prostudoval, co potřeboval. Za žádostí policie o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) k trestnímu stíhání se podle jeho slov skrývá značná práce vyšetřovatelů. Závěry však zatím odmítá dělat.

Lidovky.cz: Splnilo nahlédnutí do spisu vaše očekávání? Dozvěděl jste se, co jste potřeboval?

Jako zpravodaj jsem se potřeboval ujistit, že žaloba se opírá o důkladnější práci policie a ve spisu je dostatek materiálu, aby šlo tvrdit, že žaloba není neopodstatněná a není uspěchaná.



Lidovky.cz: A je tomu tak?

Nejsem od toho, abych zkoumal kvalitu nashromážděných důkazních prostředků. Faktem ale je, že spis obsahuje celou řadu materiálů. Je zřejmé, že odráží poměrně značné kvantum práce policie a koresponduje s fakty, které jsou uvedeny v žádosti policie o vydání.

Lidovky.cz: Máte tak již jasno, zdali budete hlasovat pro vydání obou poslanců?

Základem vydání je, zda ti, kteří hovoří o zpolitizování kauzy, se mají o co opřít. Já jsem si nasbíral informace zejména k tomuto. Určitá faktická práce se za zpracováním žádosti skrývá, o což nám jde.

Lidovky.cz: Jak moc pondělní nahlédnutí do spisu ovlivní vaše rozhodování?

Určitou představu jsem samozřejmě měl z té žádosti. Ale vzhledem k tomu, že moje role je i role zpravodajská, tak jsem nechtěl ošidit sebe ani kolegy, kteří jsou se mnou ve výboru. Pokud se nějak budu rozhodovat, tak si myslím, že mé rozhodování má slušnou oporu. Pochopitelně vyčkám diskuze. Pokud pánové - jak ze státního zastupitelství, tak policie - budou zbaveni mlčenlivosti a na dotazy kolegů nám něco poví, je samozřejmě fér vyčkat diskuze a definitivní verdikt říct až potom.

Lidovky.cz: Poslanec Stanislav Huml v neděli tvrdil, že si „šel do spisu pro určitou informaci“. Hledal jste tam rovněž konkrétní věc?

Pídil jsem se po citlivých místech události. Vzhledem k utajenosti obsahu spisu to ale nemohu konkrétněji popisovat.

Jiří Dolejš na sjezdu KSČM.

Lidovky.cz: Narazil jste na informaci, která vás překvapila nebo zarazila?

Nejsem expert na hospodářskou kriminalitu, ale na druhou stranu jsem profesí ekonom. Je mi zřejmé, v jakých databázích lze hledat a jaké informace člověk potřebuje, když chce dokladovat určité chování a transakce. Takže nešlo ani tak o překvapení, ale spíše jsem zjistil, co policie už má ověřené a co ještě bude muset být předmětem dalšího řízení. Protože jsme zatím v přípravné fázi řízení kauzy, tak to chápu jako adekvátní.

Lidovky.cz: Jak dlouho jste měl možnost nahlížetdo spisu? Jak procedura probíhala?

Nahlížení probíhalo v přítomnosti pana vyšetřujícího. Nebyl jsem časově limitován. O co jsem zájem měl, to mi ukázali. Chápu, že některé části spisu jsou citlivější, takže moje požadavky tomu byly přiměřené. Vybranými pasážemi jsem se zabýval něco kolem dvou hodin.

Lidovky.cz: Nejsou dvě hodiny k důkladnému prostudování poměrně krátkou dobou?

Neměl jsem ambici detailně prostudovat všechny šanony, ale k ověření si toho, co hledám, mi čas stačil. Prostudování těch tří a půl tisíce stránek by samozřejmě představovalo studium na celý týden. Mně ale ten čas vyhovoval a nebyl jsem omezován. Kdybych tam chtěl být delší dobu, bylo by mi to umožněno.

Lidovky.cz: Jak se stavíte k postoji policie, která odmítla spis výboru předat a poskytla ho pouze k nahlédnutí?

Skutečně neexistuje žádný předpis, který by hovořil o tom, že policie je povinná spis v takto citlivé kauze dávat dál. Musela by zhotovit kopii, odvézt ji do parlamentu, kde by musel být zabezpečený režim, který by zabránil úniku informací. Možná v dalším volebním období se můžou kolegové zamyslet nad přesnějším nastavením pravidel. Vzhledem k tomu, že v minulosti unikaly informace a parlament by nechtěl být místem, které bude hlavním podezřelým v úniku, si ale myslím, že tato podoba je v současné době odpovídající.