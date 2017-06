Žádné kompro jsem Babišovi nenosil, nedělal jsem nic nestandardního, brání se Přibil

Skupina bývalých i současných policistů měla podle Kroupy sbírat kompromitující materiály na Chovance (ČSSD) s Tuhým několik měsíců. Jednu z klíčových osob v případu údajně představoval někdejší příslušník daňové Kobry Milan Večeřa, v současnosti šéf odboru vnitřní kontroly Generálního finančního ředitelství, který Přibila kontaktoval.



„Sdělil mi, že ve Zlíně existuje skupina sociálních demokratů, kteří by se chtěli setkat s někým z novinářů, a že disponují nahrávkou pana Chovance z roku 2014 z jeho vily v Praze, kde byli určití lidé, včetně sociálních demokratů a policistů,“ citoval Kroupa Přibila, který se do povědomí veřejnosti dostal kvůli odposlechům s někdejším ministrem financí Andrejem Babišem (ANO). Přibil se na uniklých nahrávkách radil s Babišem o svých textech, následně jej vydavatelství Mafra okamžitě propustilo.



Přibilovi měl informace nosit Večera společně se Stanislavem Hájkem, někdejším významným policistou, od policejního důstojníka a jednoho z účastníků nahrávané schůzky Bronislava Šabršuly. Mimo jiné také člověka, který prý velmi usiloval o to, aby se stal krajským ředitelem. Přibil do Zlína skutečně vyrazil, tvrzení o kompru však důrazně odmítá.



Lidovky.cz: Když nešlo o kompromitující materiály, kvůli čemu jste tak do Zlína jel?

Od Večeři z GFŘ jsem dostal informaci, že se mi ozvou sociální demokraté ze Zlína s tím, že mají nahrávku, která se týká Chovance. Prý ji budou v říjnu pouštět u soudu a pro nás to může být extrémně zajímavé. Ozval se mi pak Pavel Petrů, sociální demokrat, že by si se mnou dal schůzku ve Zlíně. Tak jsem to sdělil v práci a jel tam. Hovořili jsme o této nahrávce, o jeho problémech v sociální demokracii. Potvrdil mi, že byl na schůzce a nahrávka existuje.



Lidovky.cz: Předal vám ji?

Pustil mi asi sedm vteřin záznamu. Jestli to bylo z té vily nevím, ale pak najednou nahrávku ztratil.



Lidovky.cz: V momentě, kdy vám ji pouštěl, ji ztratil?

Ne, mně kousek pouštěl, řekl mi, že mi ji ještě nedá a ať přijedu za čtrnáct dnů. Jel jsem tam pak ještě jednou a nahrávku mi stejně nedal. Petrů tvrdil, že nahrávku ztratil. Já tomu nevěřil, ale přesto jsem to napsal. Když jsem ho měl nahraného na diktafonu, obvolal jsem si všechny účastníky schůzky, neboť mi jejich jména Petrů řekl, a ptal jsem se jich, co na ní zaznělo.



Potom jsem článek standardně nabídl editorovi MF Dnes, ale nakonec nevyšel. Vůbec nechápu, co to je za vytváření kompromitujícího materiálu. Nevím, co je na tom nestandardního. Dělal jsem svou práci. Jako novináře mě zaujalo, že sociální demokraté ze Zlína, kteří mají blízko k Bohuslavu Sobotkovi, si nahrávali Chovance.



Lidovky.cz: Nahrávka tak nyní neexistuje?

Nahrávka prý existuje. Podle toho, co jsem slyšel, se měla dostat do rukou Šabršuly, který ji měl někam prodat za to, že bude krajským ředitelem ve Zlíně. Šabršulu jsem ale neviděl, neznám ho, v životě jsem s ním nehovořil ani telefonicky, ani s ním neměl jakýkoli kontakt prostřednictvím mailu. Ani jsem doteď nevěděl, jak vypadá.

Lidovky.cz: Jaký záměr jste měl s nahrávkou vy?

Chtěl jsem ji využít pro článek, aby se to podrobně popsalo a pustila se na iDnes.cz jako důkaz, že to bylo tak, jak oni tvrdili.

Lidovky.cz: Proč se zlínští sociální demokraté obrátili zrovna na vás?

Na mě se obrátili z toho důvodu, že já jsem se s Večeřou párkrát předtím viděl. Zpracovávali jsme článek, který vyšel a týkal se malé solární elektrárny, kde byl Večeřa citovaný. Pak jsem od něj jednou dostal podklad k něčemu. Já se s ním neviděl hrozně dlouho, několik měsíců. Řekl bych, že jsme se krátce viděli před Vánoci. Celkem jsme se viděli, třikrát, čtyřikrát v životě.



Lidovky.cz: Informace z článku Janka Kroupy, že byste nosil kompromitující materiály Andreji Babišovi, tak nejsou pravdivé?

V žádném případě. Proč bych tohle dělal? Měl jsem s Babišem tři schůzky, což bylo nestandardní chování, za což jsem byl oprávněně vyloučen z novinářské obce. Nechápu ale, proč se objevuje, že jsem měl vytvářet kompromitující materiál. To vůbec není pravda. Na mém Facebooku lze vidět, že jsem článek normálně poslal editorovi.



Lidovky.cz: Proč by podle vás Kroupa neříkal pravdu?

Vůbec to nechápu. To, co je tam zveřejněno, jsem mu řekl. Ještě jsem mu řekl podrobnosti, které nezveřejnil a celé to postavil tímto způsobem. Už nedoplnil, že jsem mohl být loutka ve hře sociálních demokratů, kteří vyvíjeli na někoho tlak skrze tuto nahrávku a chtěli ji využít pro jiné účely, když mi ji pak nedali.

Lidovky.cz: Proč článek nakonec nevyšel?

Zamítli ho. Nevím proč, už jsem se na to neptal.



Lidovky.cz: Vás jako autora nezajímalo, proč byl zamítnut?

Důvod nemám, editor mi řekl, že to nechce. Takhle to bylo asi se třiceti mými články, které mi tam ležely. Důvod nejspíš byl, že mě nemá rád. Proto jsem pak počítal s tím, že když to nechtějí, nemají o to zájem, tak se budu věnovat něčemu jinému.



Lidovky.cz: Ve svém facebookovém příspěvku zmiňujete, že jste kvůli tomuto článku vypovídal dokonce na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Zároveň ale tvrdíte, že článek nevyšel.

Když jsem tehdy oslovil ministerstvo vnitra, Chovanec, místo toho, aby mi odpověděl, dal můj dotaz okamžitě na Twitter. Čtrnáct dní nato si mě zavolala GIBS, já odevzdal mobil a tři týdny na to jsem měl svou první nešťastnou schůzku s Babišem.

Lidovky.cz: V rozhovoru pro Seznam zprávy jste uvedl, že odposlech vám mohli nainstalovat do mobilu právě během vaší návštěvy GIBS. K této teorii jste dospěl jak?

Je to moje domněnka. Nemám pro to žádný důkaz. Je to možné. Bylo dost nestandardní, abych mobil odevzdával, neměl jsem ho dávat z ruky.