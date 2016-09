Rozpačitost, počítání vtípků. Tak hodnotí americká média televizní debatu Clintonová-Trump

Clintonová předvedla neúnavný útok na podnikatelskou minulost a prezidentské schopnosti Trumpa, ale dala jen málo důvodů k přesvědčení, že právě ona vyvede zemi z hospodářské a psychologické mizérie. Trump nabídl změnu, ale tak nešikovným způsobem, že se volič ptá, zda má ke zvládnutí úřadu dost potřebných znalostí, konstatuje list.



Není pochyb, že Clintonová v debatě na body vyhrála, pokračuje deník. Trump nevyužil všechny možnosti k útoku, i když si vedl lépe v otázkách zločinnosti a rasových vztahů. „Při vší Trumpově slabosti vyzyvatel Clintonové zaznamenal body tím, že ji označil za původce nynější americké slabosti. Ústřední otázkou voleb ale zůstává, zda většina Američanů požadujících změnu je ochotna riskovat sázku na Trumpa. I po pondělní diskusi je tato otázka nezodpovězená,“ napsal The Wall Street Journal.

Podle komentáře listu The Washington Post byla debata věrným obrázkem letošních prezidentských voleb. „Republikánské primárky selhaly, když vyrobily kandidáta, který cynicky nebo z neznalosti šíří deformovaný obrázek reality a prokazuje nezpůsobilost prakticky každou větou. Demokraté zase nominovali špatnou, ale věci znalou, sebejistou a protřelou političku,“ napsal list.

I když hospodářské návrhy Clintonové nejsou nijak vizionářské, může aspoň ujišťovat, že nezpůsobí obchodní válku nebo krizi, což podle expertů nelze říct o Trumpovi. Ten zřejmě není schopen posunout se za své slogany, které jsou založeny na chmurném hodnocení situace v USA, soudí washingtonský deník.

Za „spektákl“ označil debatu redakční komentář listu The New York Times. „Debata je pochybné slovo pro cvičení, v němž moderátor nutí kandidáty, aby v záři reflektorů šířili své propagandistické projevy, zatímco časomíra odpočítává vteřiny a každý vtípek, jízlivost nebo klopýtnutí se započítává, aby mohl být vyhlášen vítěz,“ konstatoval list, který minulý víkend otevřeně podpořil kampaň Clintonové. „Když se ale jen jeden kandidát chová seriózně a druhý jako tupý surovec, ztrácí slovo debata jakýkoli význam,“ dodává.

V televizní debatě se mohli objevit mnohem zajímavější a schopnější kandidáti, píše list. „Nikoli ale letos. Republikánské pole vybralo to nejhorší z nejhoršího, což debatě dalo podivný, potenciálně tragický rozměr. Je absurdní, že se osud voleb a budoucnost národa může vydat touto cestou, že může záviset na devadesátiminutovém televizním rituálu tak poznamenaném falší,“ uzavírá The New York Times.