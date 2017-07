Rozplete soud vraždu šéfa českého podsvětí? A Plíšková konečně jedničkou

Milion a pas. Krajský soud v Praze propustil v polovině června z vazby Pavla Šrytra - právě on je přitom obžalován z vraždy jednoho z šéfů českého podsvětí 90. let Antonína Běly. Šrytr musel složit peněžitou záruku přes jeden milion korun, odevzdat cestovní pas a slíbit, že se nebude vyhýbat stíhání. Bude na něj také dohlížet probační úředník. Bělu v roce 1996 zastřelilo ozbrojené komando v jeho domě v Úvalech u Prahy. Policie loni na jaře na základě nových informací zadržela Šrytra, který byl od té doby ve vazbě. Obžalovaný ale vinu na vraždě odmítá. Přijde dnes k soudu?

Jak pracují soudy? Bělova vražda se řeší po 21 letech, ale jak pracovaly soudy v minulém roce? Na to odpoví na brífinku ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který představí první Výroční statistickou zprávu ministerstva spravedlnosti a její závěry.

Nestejné potraviny i africký mor. V Bruselu proběhne jednání ministrů zemědělství a rybolovu zemí EU. Na programu je problematika budoucnosti evropské zemědělské politiky, ekologické zemědělství, mikrobiální resistence, informace o situaci kolem afrického prasečího moru, ale také pro Česko významné téma dvojí kvality potravin. Za Česko bude mluvit ministr zemědělství Marian Jurečka.

Po Trumpovi míří do Polska další elita. Britský princ William s manželkou Kate zahájí pětidenní zahraniční cestu v Polsku a Německu návštěvou Varšavy. Do 21. července zavítají také do Gdaňska, Berlína, Heidelbergu a Hamburku.

Česká jednička. Tenistka Karolína Plíšková se dnes jako první česká hráčka v historii stala světovou jedničkou. Posunem do čela žebříčku se ale nechce uspokojit a na pomyslném trůnu by ráda aspoň chvíli zůstala. Pětadvacetiletá rodačka z Loun si za další cíl stanovila získat grandslamový titul, o což se pokusí už na US Open. „Pocit stát se světovou jedničkou je krásný, i když jsem si to představovala trochu jinak, než abych se jí stala na dovolené. Ale vůbec se tam dostat je veliký úspěch.“