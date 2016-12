Čína, Boeing a kouřová clona. Trump na Twitteru čeří domácí i mezinárodní vody

„Čína ukradla výzkumný dron amerického námořnictva v mezinárodních vodách - vyrvala ho z vody v bezprecedentním kroku,“ napsal Trump v sobotu. Místo bezprecedentního (unprecedented) krok původně nazval ‚bezprezidentským‘ (unpresidented), což byl překlep, který se líbil zejména uživatelům internetu, kteří na něj v hojné míře upozoňovali. Nově zvolený prezident si tak neodpustil provokaci Číny, na jejíž kritice si i ve velké míře založil předvolební kampaň.

Loď čínského vojenského námořnictva zabavila aparát americké armádní výzkumné lodi, která podle čtvrtečního komentáře Pentagonu prováděla „legální vojenský průzkum vod Jihočínského moře“. Spojené státy oficiálně požádaly o okamžité navrácení.

Donald Trump ale zvolil jiný krok: poté, co námořnictvo oficiálně oznámilo, že stroj dostane zpět, Trump svým folowerům napsal, ať si Čína aparát „nechá“. Prý už ho Spojené státy nechtějí. Jelikož Trump ještě ani nenastoupil do úřadu, už tak ohýbal zažité normy tím, že ze své pozice komentoval mezinárodní dění. Čína mezitím už oznámila, že zařízení vrátí a reakci Washingtonu označila za přehnanou.

We should tell China that we don't want the drone they stole back.- let them keep it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. prosince 2016

Posměch kvůli překlepu možná nebude jediným důsledkem posledního twitterového dobrodružství Donalda Trumpa. Těžce vydobyté stabilní vztahy s Čínou, včetně respektování její územní celistvosti, odborníci na mezinárodní vztahy celkově považují od Trumpova vítězství za nejisté.

Například Trumpovo prolomení čtyřicetiletého ticha mezi USA a Tchaj-wanem nazval Demokratický senátor Chris Murphy, člen senátního výboru pro zahraniční vztahy, potenciálně nebezpečným. „Tímhle způsobem se začínají války,“ prohlásil Murphy. A díky své hlasité přítomnosti na Twitteru Trump nejen více čeří vody, ale také ke svým netradičním krokům přitahuje ještě větší míru pozornosti. Na Twitteru ho sleduje 17,5 milionu lidí.

Propad hodnoty Boeingu

Trump jen svým twitterovým účtem dokáže ovlivňovat také akciový trh. V prvním prosincovém týdnu se opřel do společnosti Boeing, který staví nové prezidentské speciály Air Force One. Trump na svůj twitterový účet napsal, že Boeing staví zbrusu nový speciál 747 Air Force One, který podle něj má stát více než 4 miliardy dolarů. „Zrušit objednávku!“ dodal na Twitteru.

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. prosince 2016

V reakci na jeho vyjádření došlo k okamžitému propadu akcií společnosti. „Chceme, aby Boeing vydělával peníze, ale ne tolik peněz,“ nechal se Trump slyšet v rozhovoru pro Fox News.

Deborah James Lee pro server Politico přitom připomněla, že nový prezidentský letoun je ve vývojové fázi a nemá být hotový dalších deset let, takže s ním Trump nebude mít fakticky nic společného. „Bude v něm létat prezident po dalším prezidentovi,“ vysvětlila. Jeho vyšší cenu přitom odůvodnila speciálními požadavky na změnu designu a nové funkce - a ty si nadiktoval přímo Bílý dům.

Celkem došlo pro Boeing k jednoprocentnímu poklesu na akciovém trhu, ale v řádu hodin se hodnoty navrátily do původního stavu a na společnost neměl zatím žádný reálný dopad.

Média: nepřítel číslo jedna

Budoucí prezident Spojených států se netají svou nedůvěrou v oficiální média. Označuje je za zkorumpovaná a neustále připomíná jejich liberální naklonění. Jedním z nejkritizovanějších členů jeho nového kabinetu je Steve Bannon, šéf ultrakonzervativního webu Breitbart News, jehož role hlavního stratéga Bílého domu vyvolala bouři v Demokratické straně.



V listopadu Trump například tweetoval, že New York Times (NYT) ztrácejí kvůli svému špatnému pokrývání „fenoménu Trump“ tisíce odeběratelů. Zmínil dopis, který NYT poslaly svým čtenářům. V tom se vedení ptalo, jestli „čirá nekonvenčnost Donalda Trumpa vedla k tomu, že média podcenila jeho podporu mezi Američany“.

V době krátce po zvolení byl přitom právě Twitter nejsnazším a často jediným místem, kde bylo možné republikánského politika najít. Podle Washington Times se Trump v týdnech po své překvapivé výhře novinářům přímo vyhýbal. Přitom je zvykem, že se nově zvolený prezident bez určené skupiny novinářů nikam nepohybuje. Twitter se namísto běžných tiskových konferencí pro Trumpa tak stal prvním místem, kde se vyjadřoval k současnému dění.

Rozptylování muzikálem

Trumpův viceprezident Mike Pence si během volného večera vyrazil na představení populárního brodwayského muzikálu Hamilton. To bylo samo o sobě kontroverzní volbou, jelikož je pro mnohé Američany Pence symbolem kontroverzního křídla republikánské strany a v jeho názrovém portfoliu jakožto guvernéra státu Indiana je například tvrdé odmítání potratů a podpora konverzní terapie pro homosexuály. Brodway je přitom tradičním domovem liberálů a konkrétně muzikál Hamilton, který vypráví začátky Ameriky formou rapového muzikálu, je toho jen důkazem.

Na konci představení tak Brandon V. Dixon, afroamerický herec, který v muzikálu hraje viceprezidenta Aarona Burra, promluvil přímo k Pencovi. Mluvil o strachu, který jeho komunita zažívá při pohledu na novou americkou administrativu a apeloval na Pence, aby se představením nechal inspirovat.

Sám Pence situaci nekritizoval - Donald Trump se do herců ale na Twitteru opřel s vervou. „Divadlo musí být bezpečné a speciální místo. Herci Hamiltona byli velice neslušní ke skvělému muži, Miku Pencovi. Omluvte se!“ požadoval opakovaně.

The cast and producers of Hamilton, which I hear is highly overrated, should immediately apologize to Mike Pence for their terrible behavior — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. listopadu 2016

Ve stejný den přitom vyšlo na povrch, že Trump ve sporu ohledně vzdělávacích kurzů zaštítěných jeho jménem pod názvem Trump University zaplatil vyrovnání 25 milionů dolarů, aby se vyhnul trestnímu sporu. Mnoho expertů veškeré dění kolem muzikálu nazvalo „rozptylováním“ - a na titulních stranách médií se skutečně často řešil spíše Hamilton. Tweet tak Trumpovi nejspíš poskytl efektivní kouřovou clonu.



Budoucnost prezidentského Twitteru

Trump se na Twitteru kromě dalších afér také pustil do různých sporů s různými americkými osobnostmi, jako je například herec Alec Baldwin, a také napadl legitimitu prezidentských voleb i přesto, že je vyhrál. Občas také hraje roli informačního zdroje svých sledovatelů, například jim oznámil smrt Fidela Castra.

Trumpův Twitter je tak ještě ne zcela prozkoumaný hráč současné společenskopolitické situace a je stejně nepředvídatelný jako jeho majitel. A jelikož mu média i lidé stále věnují maximální pozornost, dá se těžko předpokládat, že se to v blízké době změní.