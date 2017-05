Rozumní. Bartošova Národní demokracie se spojuje s ‚vlastenci‘, ve hře je i Úsvit

Organizace označující samy sebe za vlastenecké napříč politickým spektrem se spojily, aby mezi sebou v nadcházejících sněmovních volbách netříštily hlasy voličů s podobným smýšlením. O jejich přízeň tak budou usilovat pod společnou kandidátkou s názvem „ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým...“.

Rozumní Strana zdravého rozumu

Národní demokracie

Změna pro lidi

Demokratické strany zelených

Občané 2011

Konzervativního a sociálního hnutí

České strany národně sociální

Českého hnutí za národní jednotu

Slušní lidé

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska

Na té se objeví jména celkem z deseti (zatím, počet se může ještě zvýšit) politických stran či hnutí, například Strany zdravého rozumu, Národní demokracie či České strany národně sociální. Organizace chtějí ze svých nejlepší nominantů společně zaplnit kandidátky ve všech krajích. Jak bude vypadat jejich složení zatím není jisté.

„Toto sjednocení je jediný rozumný krok ve chvíli, kdy je na ‚opoziční scéně‘ přetlak politických stran a neustále vznikají další a další. My naopak jdeme cestou sjednocení a upozadění vlastních osobních a stranických ambicí,“ vysvětlil pro Lidovky.cz předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš. „Doba je vážná a něco takového si přímo vyžaduje,“ dodal.

Spolu by uskupení rádo prosadilo přímou volbu a odvolatelnost politiků, zkvalitnily školství nebo zajistily potravinovou soběstačnost. Na voliče chtějí apelovat rovněž skrze zákaz neziskových organizací financovaných ze zahraničí či „konec lží“ ve veřejnoprávních médiích.

„Na prvním místě jsou národní zájmy. Je v tom i podpora seniorům, dětem a podobně,“ popsal Bartoš. Věří přitom, že pohromadě jsou strany schopny přesvědčit dostatečný počet občanů, aby ve volbách uspěly a do Poslanecké sněmovny se dostaly.

Úsvit? Nejspíš ano, ale bez Černocha

Dalším politickým subjektem, jehož členové se na kandidátce Rozumných pravděpodobně objeví, by podle Bartoše měl být i Úsvit – Národní koalice. Vedení hnutí se však k tomuto kroku prozatím odmítá blíže vyjadřovat. „Potvrzeno není nic,“ napsal serveru Lidovky.cz Jan Zilvar, místopředseda a tajemník Úsvitu v jedné osobě. „Nyní žádná jednání nevedeme,“ doplnil následně. Předseda Úsvitu Miroslav Lidínský a místopředsedkyně Jana Hnyková však už dříve pro server Echo24.cz uvedli, že hnutí nejspíše vytvoří kandidátku právě s vlasteneckými stranami.

Poslanec Marek Černoch z hnutí Úsvit.

Takové spolupráce se ovšem nelíbí všem členům. „Osobně s tím nesouhlasím. Nechci se spojovat s lidmi jako je pan Bartoš,“ řekl serveru Lidovky.cz poslanec Marek Černoch s tím, že za takové situace by za Úsvit do sněmovny nekandidoval. „Jsem vlastenec, hrdý na naší zem, nebudu se ale spojovat s lidmi, kteří říkají věci, které říkají,“ uvedl Černoch s odkazem na Bartošova vyjádření. Na jaké jiné kandidátní listině by se případně objevil, nekomentoval. Primárně chce v tomto „vnitrostranickém sporu“ najít společné řešení.

Předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš byl v únoru obžalován kvůli několika trestním činům z nenávisti. Případ se vztahuje na články, knížky a veřejná vystoupení, v nichž Adam B. Bartoš mimo jiné popírá holocaust, verbálně útočí na Židy či se xenofobně vymezuje vůči uprchlíkům. Státní zástupkyně Zdeňka Galková tuto kauzu označila za nejrozsáhlejší u jednoho pachatele, jakou kdy žalovala.