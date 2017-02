Rudá agentka ze stříbrného plátna. Nacistická hvězda údajně pracovala pro KGB

Herečka a údajná agentka Marika Rökk. | foto: Wikipedia Commons

Někdejší německá filmová a operetní hvězda Marika Rökková spolupracovala od 40. let minulého století se sovětskou rozvědkou a podílela se zřejmě na vyzrazení informací o chystaném útoku nacistů na SSSR. Napsal to v pondělí britský list The Guardian s odvoláním na odtajněné dokumenty. Rökková, původem Maďarka narozená v Káhiře, zemřela v roce 2004.

Není pravda, že Bohéma herce dehonestuje, ukazuje tlak, jemuž byli vystaveni Revuální hvězda německých válečných filmů se měla z vůle ministra propagandy Josepha Goebbelse stát domácí verzí hollywoodských filmových idolů, zejména Ginger Rogersové a Rity Hayworthové. Přestože filmy Rökkové neobsahovaly zjevnou nacistickou propagandu, ztělesňovala ve 30. a 40. letech „novou německou ženu“ a starala se o zábavu národa v těžké válečné době. Po válce se nesměla dva roky na plátně objevit. Podle odtajněných dokumentů herečka působila jako sovětská agentka od 40. let. Agentem KGB byl zřejmě i její manžel, režisér Georg Jacoby, napsal britský list. Bližší informace o povaze zpráv, které Rökková Moskvě předávala, nejsou podle listu The Guardian zatím jasné. Byla nicméně podle zveřejněných dokumentů členkou špionážní skupiny Krona, která pracovala pro Sovětský svaz. Rozvědce SSSR předala skupina informace o plánu Barbarossa, tedy o napadení Sovětského svazu nacistickou armádou v roce 1941, a rovněž o připravované německé ofenzívě u Kurska o dva roky později. Rökková byla za války oblíbenou herečkou Adolfa Hitlera a podle spekulací zřejmě i Goebbelsovou milenkou, napsal The Guardian.