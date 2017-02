Rušení filmů a přesouvání premiér. Co se děje se studiem Paramount Pictures?

Měla to být událost, na kterou už se dlouho těšili všichni hororoví fanoušci. Maskovaný Jason Voorhees je ikonická postava strašidelných bijáků a rok 2017 měl znamenat slavný návrat v nové formě.

Ačkoliv studio samo veřejně zrušení filmu nepotvrdilo (jen ze stránek zmizelo plánované datum premiéry), režisér snímku Breck Eisner se zprávu o zastavení projektu měl dozvědět v pondělí ráno, sdělily magazínu The Hollywood Reporter jejich zdroje.

Film se měl začít natáčet až v březnu, ale předprodukční přípravy již byly v plném proudu. Vysvětlením nastálé situace by mohl být neúspěch hororového snímku Kruhy studia Paramount, který je zatím komerčním propadákem a na zlepšení to nevypadá. Snímek o mrtvé dívce Samaře stál 25 milionů dolarů a za premiérový víkend vydělal něco málo přes 13 milionů (premiéra v USA byla 3. února). V Česku přitom byly Kruhy překvapivě nejúspěšnějším snímkem minulého týdne (česká premiéra byla 6. února) a vidělo jej přes 28 tisíc lidí.

Dalším případem je pokračování filmu Světová válka Z, která byla postapokalyptickým zombie filmem z roku 2013 s Bradem Pittem v hlavní roli. Druhý díl měl původně premiéru naplánovanou na letošní 7. červen, ale je otázka, jestli by se dala premiéra stihnout - snímek totiž oficiálně stále nemá režiséra, od projektu odešel J. A. Bayona (Nic nás nerozdělí, Sirotčinec). Očekává se tak, že film vyjde možná příští rok, ale nejspíše až ten další. Nic ale není jisté - osud podobný Pátku třináctého filmu stále hrozí. Snímek Matka od režiséra Darrena Aronofského je zase posunut na pátek 13. října, kdy měl mít premiéru zrušený horor Pátek třináctého.



Černé díry na peníze

Odkládání a rušení filmů poukazuje na hlubší problémy samotného studia, které v minulosti vyprodukovalo legendární sérii Kmotr či muzikál Pomáda. Podle zdrojů CNBC jde hlavně o finanční ztráty.



Poslední dobou se Paramount Pictures, které spadají pod giganta Viacom, příliš nedaří. Podle finančních výkazů Viacomu od října 2015 do června 2016 studio Paramount hlásilo ztrátu 308 milionů dolarů.

Když se v roce 2016 Philippe Dauman, bývalý šéf Viacomu, snažil prodat 49% podíl studia Paramount čínské mediální společnosti Dalian Wanda Group, hodnota Paramountu byla vyčíslena na 8 miliard dolarů. To je o 2 miliardy méně, než za ní zakladatel Viacomu Sumner Redstone zaplatil v roce 1994.

Viacom se snaží Paramount Pictures pozvednout, jako třeba když vyhodil Toma Moorea, viceprezidenta studia, který měl ve smlouvě další tři roky ve funkci. Podle všeho tím bylo ale jen vytvořeno exekutivní vakuum a studio se kromě ekonomických problémů teď potýká i s problémem vedení. To vše uvádí magazín Vanity Fair.



Podle serveru Movieweb.com za ekonomickými problémy Paramount Pictures stojí v první řadě drahé a nevýdělečné filmy. Jedním z největších komerčních propadáků loňského roku byl pro studio historický snímek Ben-Hur. Ten měl při rozpočtu 100 milionů dolarů celosvětové tržby zhruba čtvrtinové.

Film Zoolander 2 byl zase absolutně zdrcen kritikou i diváky. Kromě devíti nominací na anticenu Zlatá malina pokryli filmaři z příjmů jen zhruba polovinu rozpočtu, který činil 50 milionů dolarů.

Monster Truck, snímek plánovaný už od roku 2013, byl pak už třikrát odložen a uvádí se, že do této chvíle stál okolo 120 milionů dolarů. Premiéru by měl mít nakonec letos.

To všechno ale neznamená, že by se Paramount Pictures podepisovalo jen pod špatné filmy a komerční propadáky: jeho sci-fi film Příchozí sbírá kritická ocenění a je žhavým kandidátem na Oscara hned v několika kategoriích. Ten měl rozpočet 47 milionů dolarů a uvádí se, že tržby jsou zatím zhruba dvojnásobné.



Studio potřebuje kasovní trháky

Problémy Paramount Pictures jsou přitom jen polovinou toho, co Viacom trápí. Odvětví kabelového a satelitního vysílání v éře streamovacích služeb, jako je Netflix, také upadá a společnosti z toho plynou další velké finanční ztráty.

Co se týče samotného studia Paramount, tak naděje na záchranu tu rozhodně je - dlouholetá spolupráce s režiséry jako je J. J. Abrams, Martin Scorsese a Michael Bay a kvalitními herci jako Brad Pitt a Leonardo DiCaprio. Jak uvádí magazín Forbes, studio potřebuje několik velkých hitů, ale potenciál pro rok 2017 studio má.

První vlaštovkou by mohla být originální sci-fi Ghost in the Shell se Scarlett Johanssonovou v hlavní roli (česká premiéra padá na 30. března). Navíc, jak je dále uvedeno v článku, pomyslný existenční otazník visel i nad jinými filmovými studii. Například filmové studio Disney se dostalo do finančních problémů poté, co vykázalo ztrátu 190 milionů dolarů na extrémně neúspěšném filmu Osamělý jezdec.



Studio Paramount Pictures bylo založeno v roce 1912 a je pátým nestarším filmovým studiem na světě. Zlatou éru zažilo od konce šedesátých do poloviny sedmdesátých let. V roce 2014 jako první studio na světě začalo distribuovat své filmy pouze v digitálním formátu.