Ruská advokátka, která se setkala s Trumpem juniorem, byla v kontaktu s ruskou prokuraturou

Natalja Veselnická. Advokátka, která údajně nabízela Donaldu Trumpovi mladšímu... | foto: ČTK

NEW YORK Ruská advokátka Natalja Veselnická, která se loni v červnu v New Yorku setkala s nejstarším synem prezidenta Donalda Trumpa, byla v pravidelném kontaktu s úřadem ruského generálního prokurátora kvůli kauze amerického podnikatele Wiliama Browdera, z jehož iniciativy Spojené státy v roce 2012 schválily protiruský sankční Magnitského zákon. Napsal to list The Wall Street Journal s odvoláním na rozhovor svého zpravodaje s Veselnickou.

Podle informací Donalda Trumpa juniora měla Veselnická na loňské schůzce předložit kompromitující informace o protikandidátce Donaldova otce v prezidentských volbách Hillary Clintonové, jejichž zdrojem je údajně ruská vláda. Veselnická ale tvrdí, že žádné kontakty s ruskou vládou nemá. Připouští nicméně, že se v Browderově kauze setkávala s úředníky ruské generální prokuratury včetně generálního prokurátora Jurije Čajky, s nímž se osobně zná.

Americký podnikatel Browder byl šéfem společnosti Hermitage Capital Management, v níž pracoval auditor Sergej Magnitskij. Ten údajně shromáždil důkazy o obřích zpronevěrách vysoce postavených ruských činitelů. Magnitskij byl obviněn z daňových úniků a uvězněn, během vazby byl údajně ubit ruskými dozorci. Browdera ruské úřady rovněž obvinily z daňových úniků a v nepřítomnosti v roce 2013 odsoudily k devíti letům vězení. Podle Veselnické Browder převedl peníze, které měl podvodně získat v Rusku, jako dar na volební konto americké Demokratické strany. Právě to měla být kompromitující informace na Clintonovou, kterou ruská advokátka chtěla na loňské schůzce předat Donaldu Trumpovi mladšímu. Prezidentův syn ale novinářům řekl, že informaci nepovažoval za důležitou. Browder se jako lobbista výrazně angažoval při schvalování Magnitského zákona, kterým v roce 2012 americký parlament vystavil sankcím osoby údajně odpovědné za auditorovu nevyjasněnou smrt. Později byl zákon rozšířen tak, aby postihoval všechny osoby, které se v Rusku podílejí na porušování lidských práv. Veselnická prohlásila, že se snaží dosáhnout toho, aby Magnitského zákon byl zrušen. Browder loni Veselnickou zažaloval, že porušuje americké zákony o lobbingu, napsal The Wall Street Journal. Veselnická popírá, že by se s Trumpem mladším sešla z iniciativy ruského generálního prokurátora Čajky. Jeho úřad odmítl na dotazy amerického listu odpovědět.