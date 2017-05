Ruské bombardéry prý pronikly do britského vzdušného prostoru. Moskva to popírá

Ruský bombardér (ilustrační snímek) | foto: United States Department of Defense/Ministerstvo obrany USA

LONDÝN Dvě britské stíhačky v sobotu vzlétly ze základny ve Skotsku poté, co se k Britským ostrovům přiblížily dva ruské dálkové bombardéry. Podle Londýna ruské stroje pronikly do britského vzdušného prostoru. Moskva to popřela. Britské ministerstvo obrany upřesnilo, že stíhací stroje Typhoon startovaly z letecké základny Lossiemouth na severoskotském pobřeží a poté se v pořádku vrátily z mise.

O typu ruských informovala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura TASS, podle níž dva stroje Tu-22M3 podnikly „plánovaný let nad neutrálními vodami Barentsova a Norského moře v souladu s mezinárodními předpisy o využívání vzdušného prostoru“. „Nebyly porušeny hranice jiných států,“ citovala agentura z prohlášení tiskové služby ruského ministerstva. Ruské bombardéry pronikly do britského vzdušného prostoru. Moskva to popírá Typhoony na jejich misi doprovodilo tankovací letadlo Airbus Voyager KC3, u kterého si mohly v případě potřeby doplnit palivo ve vzduchu, aby mohly případně zásah prodloužit. Airbus letěl z letecké základny Brize Norton nedaleko Leicesteru v centrální Anglii. Severoatlantická aliance zaznamenává manévry ruského letectva v blízkosti vzdušného prostoru členských států NATO často. Incidenty zesílily po okupaci ukrajinského Krymu ruskou armádou, která zvýšila napětí mezi Moskvou a aliancí. Britské letouny startovaly proti ruským strojům například letos v únoru. Letěly ze základny ve východní Anglii naproti dvěma ruským bombardérům, které se nebezpečně přiblížily k britskému vzdušnému prostoru. Do vzdušného prostoru Británie ale ruské stroje nepronikly.