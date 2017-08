Návrat k ‚sovětské‘ cenzuře? Rusko chce trestat šíření nepovoleného zahraničního tisku

MOSKVA Ruské ministerstvo spojů navrhuje trestat šíření zahraničního tisku na území Ruské federace bez zvláštního povolení. Vyplývá to z informace, kterou úřad zveřejnil na vládním webu. Pokutami navrhuje postihovat fyzické a právnické osoby, které by v Rusku šířily tištěná média bez náležité licence. Podle kritiků jde o návrat k cenzuře ze sovětské éry.

Navrhovaný zákon ukládá viníkům pokutu až 30 000 rublů a konfiskaci zabavených periodik. „Technické opatření“ by postihovalo i případy, kdy by ruská média převzala články neschválených novin. Podle ministerstva spojů by zákon nebyl v rozporu s mezinárodními smlouvami, které Rusko podepsalo. Státní pokladnu by nic nestál.



Navrhovaný zákon vyvolal udivenou kritiku odborníků a dotazy, zda nejde o žert. Člen prezidentské Rady pro lidská práva Pavel Čirikov v rozhovoru pro list Moskovskij komsomolec ironicky doporučil, že občané by měli na ministerstvu spojů povinně registrovat i své domácí tiskárny a kopírky.

Šéfredaktor rozhlasové stanice Echo Moskvy Vladimir Varfolomejev připomněl, že zákaz šíření „nepřátelského“ zahraničního tisku široce uplatňoval komunistický režim Sovětského svazu.

Za nesmyslný v době internetové komunikace označil návrh opoziční politik Dmitrij Gudkov. „Vždyť už máme 21. století. Kromě tištěných novin by mohli zakázat i jiná dosluhující média, například vinylové desky s liberální propagandou, morseovku nebo třeba uzlové písmo,“ poznamenal na Facebooku.