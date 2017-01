Sedmdesátileté modelky? V Rusku boří stereotypy o stáří

„Už je mi přes sedmdesát, ale můj život teprve začíná a je tak zajímavý,“ svěřuje se štíhlá dáma v elegantním studiu uprostřed Moskvy, kde pózuje pro ruské vydání časopisu Cosmopolitan.



Olga Kondračovová toho ve svém životě zažila už hodně: zúčastnila se zoologických expedicí po Rusku, hrála vedlejší malé filmové role a dnes je modelkou. Vysvětluje, že se tomuto povolání nikdy neučila, ale že ji vždy fascinovalo. „Zjišťuju, jak se ze mě stává někdo jiný. Když jsem pěkně učesaná, hezky nalíčená a dobře oblečená a hrají k tomu pěknou hudbu, je to úžasné, nedá se to s ničím srovnávat,“ tvrdí.

Paní Olga se ocitla před objektivem profesionálního fotografa díky projektu Olduška, který přes internet zahájil fotograf Igor Gavar. Olduška je spojení anglického slova old (starý) a ruského babuška. Jeho cílem je ukázat krásu starých lidí, jejich vzhled a styl, který je hoden opravdových modelek, ujišťuje fotograf.



„Chtěl jsem ukázat, jak jsou staří lidé schopní pracovat v módním sektoru a jak mohou být krásní i se svými vráskami a bílými vlasy,“ vysvětluje Gavar, jenž o sobě tvrdí, že ho krása třetího věku fascinuje. Své modelky nachází na ulici, v supermarketech, na tanečních parketech nebo v kavárnách.

Nový pohled na život

V Rusku s jeho stárnoucí populací činí průměrný důchod v přepočtu 5400 korun. Tento projekt tak modelkám dává možnost trochu si přivydělat. Igoru Gavarovi se podařilo uspořádat četná společná fotografování s desítkami „babiček“, mezi nimiž byla Olga Kondračovová, ale také osmdesátiletá bývalá letuška Irina Denisovová nebo čtyřiašedesátiletá inženýrka na penzi Ljudmila Brajkinová.



Tyto dámy ujišťují, že jim pózování pro katalogy ruských návrhářů, pro časopisy a reklamu umožnilo hledět na život novým způsobem. „Dodalo to mému životu barvu. Je to tak radostné, tak pozitivní,“ říká Ljudmila Brajkinová. „Při fotografování se vidím jinak než v zrcadle. Těší mě to. Vždy je to jako malý svátek,“ usmívá se. Ovšem jejich blízcí někdy nedokážou pochopit jejich nadšení.

Proč to dělají?

„Ze začátku se můj muž velmi zlobil a pořád se mě ptal: proč to děláš? Pak viděl, že mi to přináší zajímavý a velmi aktivní život, který mi umožňuje udržovat se ve formě. A dnes mě v tom podporuje,“ říká Olga Kondračovová. Podle ruské nevládní organizace Dobroje dělo, jež pomáhá starým lidem, se stereotypy o ženě v důchodu, která má být doma a hlídat vnoučata, pomalu mění.



V Rusku ženy odcházejí do důchodu v pětapadesáti letech a muži v šedesáti. „Ruští důchodci dělají zázraky: pracují jako dobrovolníci, mobilizují mládež a dokonce pořádají soutěže krásy třetího věku,“ uvádí představitel této organizace Eduard Karjuchin. Podle ruského ministerstva zdravotnictví činí podíl osob, které dosáhly důchodového věku, 24,6 procenta ruské populace a v roce 2025 to již bude 27 procent. „Potenciál starých lidí je obrovský. Musíme jim však pomoci jejich volný čas organizovat,“ říká Karjuchin.