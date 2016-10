„Velvyslanectví bylo oficiálně vyrozuměno o zadržení ruského občana v Česku. Ve vyrozumění se uvádí, že zadržení se uskutečnilo na žádost soudu jednoho ze států USA. Velvyslanectví podniká veškeré kroky na obranu zájmů ruského občana. Spolupracujeme s jeho advokátem,“ řekl mluvčí velvyslanectví Alexej Kolmakov. „Ruská strana odmítá uskutečňovanou praxi exteritoriální jurisdikce, vnucovanou Spojenými státy celému světu. Trváme na předání zadrženého ruského občana Rusku,“ zdůraznil diplomat.

Čeští policisté podle úterní informace policejního prezidia zadrželi ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) mezinárodně hledaného ruského hackera, který údajně napadal cíle v USA. Po zadržení muž zkolaboval a musel být hospitalizován. Soud ho poslal do vazby, o jeho vydání do USA se bude rozhodovat.

Hacker byl v Česku se svou přítelkyní, policisté ho dopadli v jednom z pražských hotelů. „Díky rychlému toku informací byl muž zadržen již 12 hodin po přijetí první operativní informace,“ uvedl mluvčí prezidia David Schön.

V minulosti Moskva ostře protestovala proti zadržení a vydání svých občanů americké justici, ať šlo o obchodníka se zbraněmi Viktora Buta či pilota Konstantina Jarošenka, který byl v USA odsouzen za pašování drog. But byl zadržen v roce 2008 v Thajsku, když padl do léčky zosnované americkými agenty. V USA si má podle rozsudku z roku 2012 odsedět 25 let.