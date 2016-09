Ruské zákony odporují zdravému rozumu. Chci zpět do USA, žádal Snowden o odpuštění Obamu

Předpremiéra filmu slavného režiséra o skoro stejně slavném pracovníkovi Národní bezpečnostní agentury (NSA) Edwardu Snowdenovi se v Rusku konala už v úterý. Pokazilo ji asi jediné – ve stejný den vyjádřil mladý Američan přání opustit Rusko. Důvodem je nejen stesk po domově, ale i rozčarování z ruské reality, kterou Snowden v poslední době tvrdě kritizoval.

O tom ale v reportážích o významné kulturní události, jakou moskevská premiéra bezesporu byla, ruské státní kanály pomlčely. Zato Snowdenovi děkovaly za „jedno z největších odhalení, díky kterému jsme prožili psychický otřes my všichni, když jsme se dozvěděli, že systém sledování vypracovaný tajnými službami USA se týká nás všech“.

Asi nejčastěji citovaná věta, která je pro ruská média poselstvím filmu, zní: „Boj s terorismem – to je jen zástěrka. Ve skutečnosti jde o boj o ekonomickou a sociální kontrolu.“ Snímek doporučil zhlédnout „všem obyvatelům Evropy a USA“ sám mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov.

Ať už si Rusové vyznění filmu vykládají jako „mučivé dilema hrdiny mezi mravní odpovědností před lidstvem a vojenskou přísahou“, nebo jako „usvědčení USA z totálního sledování celého lidstva“, stín na propagandisticky zneužitou premiéru vrhl sám Snowden. Nejen že hodlá požádat prezidenta své země Baracka Obamu, aby mu odpustil, ale opět ostře kritizoval své hostitele.

Moskva podle něj zašla příliš daleko v omezování občanských svobod, kromě toho je možné, že stojí za nedávnými hackerskými útoky na USA. Podle Snowdena je hackerská skupina, která si říká Shadow Brokers, napojena na Rusy. Její poslední útok na servery NSA i získání důležitých přístupových kódů byl prý nejspíš snahou Moskvy ukázat Washingtonu, jak je zranitelný.

Svého činu nelituje

Už dříve Snowden kritizoval tzv. protiteroristické zákony Jarovové, které zvyšují dohled ruských úřadů nad komunikací na internetu. Nazval je „odporujícími zdravému rozumu“.

Před odchodem z nejvyšší funkce by Obama skutečně mohl učinit gesto a udělit Snowdenovi milost. Ten už nyní prohlašuje, že se dříve či později vrátí domů a že nikdy nepřestal sloužit Americe.

Snowden byl v roce 2013, poté co předal listu The Guardian informace o řadě tajných programů NSA, americkými úřady obviněn z krádeže vládního majetku, ne oprávněného předávání informací o národní bezpečnosti a vědomého vyzrazení tajných informací. Právě Alan Rusbridger, kterému nyní Snowden poskytl rozhovor v jednom z moskevských hotelů, byl do roku 2015 šéfredaktorem Guardianu a dal pokyn ke zveřejnění řady odhalení.



Snowden našel útočiště v Rusku, kde dodnes žije v tíživé izolaci. Bál se s novinářem sejít ve veřejné restauraci, odmítá se učit ruštinu. „Spím v Rusku, ale žiju v celém světě. K Rusku nemám žádný zvláštní vztah,“ říká. Svého činu prý nelituje a zdůrazňuje, že odhalení masivního sledování telefonické a elektronické komunikace po celém světě přineslo Americe více užitku než škod. Podobně, jako byl rozčarován Amerikou, je nyní znechucen Ruskem.