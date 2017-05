Ruského režiséra vyšetřují kvůli filmu o carovi, uráží prý city věřících

„Petrohradská policie nás žádá, abychom do pěti dnů předložili podklady o financování a další právní dokumenty. Považuji to za nesmysl, protože studio více než měsíc kontrolovaly prokuratura i finanční úřad. Pracovníci studia jim předali tuny dokumentů. Podle výsledků vyšetřování jsme nic neporušili,“ řekl Učitěl v rozhovoru pro televizní stanici Rossija 24.

Poklonskaja už dříve kritizovala režisérův nový snímek Matilda, který zamíří do kin v říjnu. Pojednává o vztahu budoucího ruského cara Mikuláše II. a baletky Matildy Kšesinské.

Natalija Poklonskaja byla již dříve pro svůj vzhled cílem celé řady internetových ctitelů, kteří ji třeba nakreslili ve stylu japonských komiksů manga.

Podle poslankyně film uráží náboženské cítění a důstojnost velké části pravoslavných věřících, požádala proto prokuraturu a další orgány, aby zahájily vyšetřování. Komise, která se obsahem snímku zabývala, přitom vydala svoje hodnocení jen na základě jedné ukázky a scénáře.

„Na základě žádostí občanů, kteří se na mě obrátili, jsem vyzvala kompetentní orgány, aby případ prošetřili. Šetří se otázky porušení práv věřící a dále financování filmu,“ řekla Poklonskaja.

Učitel v reakci na nové vyšetřování vyzval ruskou Státní dumu (dolní komoru parlamentu), aby do situace zasáhla. „Proč poslanec Dumy rozesílá neustále na všechny strany požadavky na prošetření pořád stejných témat. To je skandální! Duma by s tím měla něco dělat a zasáhnout,“ řekl režisér.

Ruské ministerstvo kultury informovalo, že se výsledky komise zabývat nebude. Šéf ministerstva Vladimir Medinskij jednání Poklonské odsoudil s tím, že není možné posuzovat snímek, který ještě nebyl dokončen.